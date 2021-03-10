«Русская женщина» и феминизм: родившаяся в Таджикистане певица представит Россию на «Евровидении-2021»

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10 марта 2021, 13:42

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Коллектив Little Big неожиданно отказался от участия в конкурсе «Евровидение-2021», и вместо него в Роттердам от России поедет певица Манижа Сангин, родившаяся в Таджикистане. Многие «диванные критики» предрекают нашей конкурсантке полное фиаско.

Манижа Сангин (Manizha) - исполнительница арт-попа, этнической музыки и «голубоглазого соула». Для участия в конкурсе она была выбрана народным голосованием в прямом эфире Первого канала. Ее соперниками были дуэт #2Маши с типичной для любого «Евровидения» танцевальной песней и инди-группа Therr Maitz.

Манижа – феминистка, представитель благотворительного фонда «Подари жизнь» и посол доброй воли ООН. Ее песню «Русская женщина», выбранную на конкурс, можно расценить как подрыв традиционных патриархальных устоев.

Шо там хорохорится? Ой, красавица,

Ждёшь своего юнца? Ой, красавица,

Тебе уж за 30, алло, где же дети?

Ты в целом красива, но вот похудеть бы.

Надень подлиннее, надень покороче,

Росла без отца, делай то, что (не хочешь).

Ты точно не хочешь? (Не хочешь, а надо).

А, послушайте, правда, мы с вами — не стадо.

Вороны, прошу, отвалите-е-е.

Теперь зарубите себе на носу:

Я вас не виню, а себя я чертовски люблю.

На фоне объявления «иноагентом» центра «Насилию.нет», на фоне принятия закона об уголовном сроке за попытку обвинить российского мужчину в харрасменте, на фоне замыливания закона о домашнем насилии поездка Манижи Сангин от России на «Евровидение» - это дерзкий вызов.

Учитывая неверие многих соотечественников в результаты голосования, получается, что Константин Эрнст и музыкальная дирекция Первого канала объявили в прямом эфире войну российским ксенофобии и мизогинии. «Русская женщина» - это как призыв, обращенный именно к россиянам. Впервые продюсерская группа хочет не понравиться иностранцам, а донести мысль до своих собственных зрителей. При этом иностранцы, судя по отзывам, хвалят «Русскую женщину» за нестандартное смешение стилей: бодрые биты с восточными оттенками соседствуют с русскими народными напевами.

Тем не менее, многие понимают, что при высоком уровне конкуренции на «Евровидении» в этом году, Манижа вряд ли победит. И это обижает традиционалистов не меньше, чем феминистский посыл «Русской женщины».