Комиссия МГД рассмотрит вопрос о возврате к формату очных заседаний парламента
10 марта 2021, 12:39
Председатель МГД Алексей Шапошников сообщил, что комиссия по организации работы Московской городской думы рассмотрит вопрос о переходе столичного парламента к формату очных заседаний.
Он отметил, что из 43 депутатов Мосгордумы 27 человек имеют антитела к COVID-19, что позволяет к следующему заседанию столичного парламента рассмотреть вопрос о переходе на работу в очном формате.
«На сегодняшний день из 43 депутатов 27 имеют антитела, у 11 депутатов антитела отсутствуют, пять депутатов не предоставили никаких данных. Поэтому ситуация такая, а перед следующим заседанием я поставлю вопрос на комиссии по организации работы думы, вопрос о переходе на работу в зале пленарных заседаний», - заявил Алексей Шапошников.
Он подчеркнул, что окончательный переход в зал пленарных заседаний будет зависеть от решения, принятого на заседании комиссии.
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