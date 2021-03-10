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Комиссия МГД рассмотрит вопрос о возврате к формату очных заседаний парламента

, 12:39

Комиссия МГД рассмотрит вопрос о возврате к формату очных заседаний парламента
Фото: wikipedia.org

Председатель МГД Алексей Шапошников сообщил, что комиссия по организации работы Московской городской думы рассмотрит вопрос о переходе столичного парламента к формату очных заседаний.

Он отметил, что из 43 депутатов Мосгордумы 27 человек имеют антитела к COVID-19, что позволяет к следующему заседанию столичного парламента рассмотреть вопрос о переходе на работу в очном формате.

«На сегодняшний день из 43 депутатов 27 имеют антитела, у 11 депутатов антитела отсутствуют, пять депутатов не предоставили никаких данных. Поэтому ситуация такая, а перед следующим заседанием я поставлю вопрос на комиссии по организации работы думы, вопрос о переходе на работу в зале пленарных заседаний», - заявил Алексей Шапошников.

Он подчеркнул, что окончательный переход в зал пленарных заседаний будет зависеть от решения, принятого на заседании комиссии.

НХ

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