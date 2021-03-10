Полмиллиона жителей Донбасса смогут выбрать депутатов Госдумы

Перед началом избирательной кампании выяснилось, что полумиллиона россиян, проживающих на территории Донбасса, лишены возможности проголосовать. Избирательных участков на отделившихся от Украины территориях нет, а для реализации избирательного права требуется пересечение границы.
Вопрос легализации «русского мира» уже начали рассматривать в администрации российского президента. По данным движения «Гражданская солидарность», по указу президента РФ в 2020 году российский паспорт смогли получить более 600 тысяч человек. Депутаты Госдумы уже предложили Кремлю организовать избирательные участки в крупных городах и населённых пунктах Донбасса. Помимо самого избирательного процесса присутствует проблема информирования о предстоящих выборах.
Член президентского Совета по правам человека Александр Брод предложил упростить процедуру передвижения жителей ДНР и ЛНР через российскую границу. Кремль пытается решить избирательный вопрос весьма деликатно, не навлекая на себя критику со стороны Запада. В то же время эксперты не исключают, что российские власти согласятся внести значительные законодательные изменения для реализации избирательного права жителям Донбасса.
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