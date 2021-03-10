Глава Минтруда Котяков сделал прививку от COVID-19

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10 марта 2021, 12:18 Источник: ТАСС

глава Минтруда Антон Котяков, mosoblduma.ru/via Global Look Press

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков днем в среду, 10 марта, сообщил, что сделал прививку от коронавируса нового типа.

Антон Котяков в рамках заседания комитета Государственный думы по труду, социальной политике и делам ветеранов подчеркнул, что он "после прививки".

Напомним, массовая вакцинация от коронавирусной инфекции взрослого населения Российской Федерации началась 18 января. Жители страны имеют возможность привиться одним из двух зарегистрированных препаратов – "Спутником V" или "Эпиваккороной". Эта процедура для граждан России является бесплатной.