ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

Глава Минтруда Котяков сделал прививку от COVID-19

, 12:18 Источник: ТАСС

Глава Минтруда Котяков сделал прививку от COVID-19
глава Минтруда Антон Котяков, mosoblduma.ru/via Global Look Press

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков днем в среду, 10 марта, сообщил, что сделал прививку от коронавируса нового типа. 

Антон Котяков в рамках заседания комитета Государственный думы по труду, социальной политике и делам ветеранов подчеркнул, что он "после прививки".

Напомним, массовая вакцинация от коронавирусной инфекции взрослого населения Российской Федерации началась 18 января. Жители страны имеют возможность привиться одним из двух зарегистрированных препаратов – "Спутником V" или "Эпиваккороной". Эта процедура для граждан России является бесплатной.

ЕТ

Экономика

В правительстве Польши признали, что газопровод «Северный поток – 2» будет достроен

В правительстве Польши признали, что газопровод «Северный поток – 2» будет достроен

Представитель польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский признал, что все указывает на то, что строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью