"Стены рассыпаются и нет канализации" - мэрия Находки не расселяет бараки

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10 марта 2021, 11:54

Мать двоих детей, одному из которых 2 года, а другому 12 лет Яна Ишкаева чуть ли не плача рассказывает о том, в каких условиях ей приходится жить и воспитывать детей.

«В нашем бараке остались в основном те, чьи квартиры оформлены по договору соцнайма, то есть, это не наша собственность, а муниципальная. А администрация города нас расселять не будет, им это не надо. Они ведь уже продали этот дом! А вы бы видели наши условия: всё ветхое, стены буквально сыплются, канализации нет. Живём как на пороховой бочке, и все ведь с детьми! У меня двое — 2 и 12 лет. К нам даже такси не доезжают — водители думают, что этот дом нежилой и подъезжают к соседнему адресу. Мы слышали, что по программе переселения из аварийного жилья нас собирались расселить к 2025 году, а потом моя соседка узнала, что это произойдёт только к 2030-му. Нас везде футболят, мы тут как отшельники» — рассказала жительница барака Яна.

Её соседка Оксана Молчанова, воспитывающая четырехлетнюю дочь поддерживает свою подругу по несчастью.

«Мы ждали, расселения к лету 2021 года, как обещали, но что-то не видно никаких шевелений, всё глухо. Дом на Астафьева, 3 расселили быстро, а в нашем осталось 6-8 семей, и нас понемногу обесточивают: вот недавно обрезали свет на кухне, сказали, что мы пользуемся электричеством нелегально. А кровлю вообще никто не чинил на моей памяти за 8 лет ни разу. Крыша — как решето, любой дождик сразу заливает квартиры, проводка искрит, всюду сырость, грибок. На одно из наших заявлений в ЖЭКе ответили — мол, не будем отправлять к вам ремонтников, это опасно для жизни. А как мы тут живём? Вдруг потолок нам на головы обрушится?», - сетует Оксана, добавляя, что у неё растет четырехлетняя дочка, которая не видела лучших условий.

Отметим, что по закону аварийные дома необходимо сносить и снимать с кадастрового учета после расселения. Но для этих процедур нужно согласовать границы огораживаемого земельного участка и межевой план, который направляется в Росреестр. Именно этот документ и потерялся в недрах мэрии Находки. А данный факт, к сожалению, стопорит процесс переезда семей. Примечательно, что замедление реализации проекта до конца, мэрия нарушает заключённое с терминалом соглашение. Стивидорная компания готова последовательно выполнить все взятые на себя обязательства и осуществить демонтаж строений, однако не может приступить к работам.

Отметим, что приморские СМИ следят за ситуацией с находкинскими аварийными бараками начиная с 2018 года, именно тогда «Терминал Астафьева» начал осуществлять социальную программу помощи находкинцам. В первую очередь внимание было направлено на жильцов двух домов, расположенных на границе промышленной зоны порта.