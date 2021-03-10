Банк лишает жилья семью ветерана ​спецназа с больным ребёнком​

Аргументы Недели → Общество 13+

10 марта 2021, 12:40 Александр Саргин

Фото: cоцсети

В крайне неприятную историю попала семья ветерана спецназа. Казалось бы, герою, который совсем недавно спасал мир от украинского фашизма, уже ничто не должно помешать вести мирную жизнь, тем более после переезда в Подмосковье. Но ведь и в мирное время на жизненном пути могут встретиться… некие сотрудники банков.

Представьте, живет себе в Подмосковье молодая интересная женщина Оксана Ермолаева с двумя сыновьями, старший уже студент, младший – школьник, который, к сожалению, не может самостоятельно передвигаться, а также разговаривать (была родовая травма, болен ДЦП, учится в спецшколе, проходит лечение). Несколько лет назад Оксана продала однокомнатную квартиру и взяла в ипотеку, которую ей выдали в организации под названием «Сбер», трешку (на тот момент был жив ее папа). Как добросовестный плательщик, она решила сразу внести половину суммы, а это 2 млн. рублей. Помимо этого, она постепенно выплатила еще 900 тыс. рублей и столько же за проценты по кредиту. Надо сказать, что в течение первого года Оксана все выплаты делала регулярно, а иногда и до назначенного срока, «чтобы не висело». Но вот пришел коронавирус, а вместе с ним карантин, самоизоляция, потеря работы и прочие печальные обстоятельства, о которых знают все.

Во время самоизоляции потеряла работу и Оксана. Женщина крутилась как могла, особенно тяжело было с младшим сыном Германом, лечение которого нельзя было прекращать ни в коем случае. Подходил к концу ужасный 2020 год. Впрочем, для этой героической женщины он был не столь ужасен, но об этом потом. И вот 11 января Оксана получает смс. Казалось бы, только что прошли длинные выходные, наступил новый год с его новыми возможностями, но…

Абонент какого-то незнакомого номера прислал ей короткий, но очень емкий текст: «31 декабря ваша квартира была выставлена на торги». Ошарашенная Оксана тут же перезвонила на этот номер – и там отозвался некто Владимир «из юридического агентства». Какое именно агентство, почему и откуда он возник, этот Владимир так и не объяснил, но подтвердил, что Оксанино жилье теперь действительно продается, однако он готов за 20-50 тыс. рублей в месяц способствовать снятию квартиры с торгов, чтобы она не ушла совсем. «Ну и как же мы будем продолжать лечение, как мы будем учиться дальше?» - это первое, что пронеслось у Оксаны в голове.

На следующий день женщина поехала к судебным приставам, у которых узнала, что в течение всего 2020 года они посылали ей письма, уведомления и постановления, правда, на другой адрес. Она увидела целую пачку таких посланий, но особенно была поражена тем, что Сбербанк дал тот адрес, где она в 2014 году была прописана всего несколько месяцев. Ведь сотрудники банка знали, что, начиная с 2015 года, она вместе с детьми прописалась в той квартире, за которую осуществляет ипотечные выплаты, поэтому была абсолютно не в курсе намерений банка. «Как же так, - возмутилась Оксана. - Я узнала о том, что продают мою квартиру, от какого-то непонятного сотрудника какого-то странного юридического агентства?» На это в Службе судебных приставов было отвечено, мол, это произошло из-за недобросовестности сотрудников банка.

Вот поневоле начинают терзать смутные сомнения, но не о замшевой куртке и магнитофоне Шпака, а о том, не связано ли это странное юридическое агентство, которое возникло в жизни Оксаны, и эти «недобросовестные сотрудники»? Нынешнее лицо Сбера – воришка Жорж Милославский из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» перед выходом на дело хотя бы менял голос по телефону, а вот сотрудники Сбера не звонили Оксане вообще.

Кстати, только после посещения приставов уже на ее реальный адрес от них стали приходить письма, в числе которых она получила сообщение, что было вынесено заочное судебное решение о том, чтобы выставить ее квартиру на торги.

Помимо всего прочего, любопытная Оксана стала регулярно заходить на небезызвестный сайт продаж «Авито» - и ведь не зря! Сначала она увидела, что ее жилище было выставлено за 3 млн. 600 тыс. руб., а через некоторое время хозяйка узнаёт, что ее квартира стоит уже 3 млн. 60 руб., - и это при том, что изначально стоимость квартиры для торгов была определена в 4 млн. рублей! Кстати, добросердечные приставы объяснили дотошной женщине, что такие метаморфозы опять же происходят «из-за недобросовестных сотрудников банка». Да что же у вас за сотрудники такие, Герман Оскарович?!

Мы недаром сказали, что 2020 год был не совсем плохим для этой женщины. В октябре был зарегистрирован брак между ней, Оксаной Ермолаевой, и Сергеем Земцовым. Он с 2014 года служил в донецком спецподразделении «Восток», держал оборону аэропорта и вместе с однополчанами попадал под бомбежки фосфорными бомбами ВСУ, имеет боевые награды. В 2016 году ввиду онкологического заболевания Сергей был прооперирован, остался без легкого и щитовидной железы, все равно вернулся на службу и до 2019 года продолжал отдавать долг своей Родине. Более чем у половины его однополчан тоже были обнаружены онкологические заболевания, многие герои лишились зрения. Лишь в конце 2019 года по состоянию здоровья Сергей вышел в отставку, получив инвалидность 2-й группы. «Я бы ни за что не ушел, - говорит он, - но просто понял, что уже физически не смогу приносить пользу своей стране!»

Сейчас эта семья (тем более с обретенным кормильцем – настоящим героем не только на поле брани, но и реальным работающим рукастым мужиком, проявляющим трогательную заботу о детях в мирное время) по мере сил готова начать выплаты за свою трехкомнатную квартиру, тем более, что основная часть внесена и осталось доплатить 1 млн. 100 тыс. рублей. Но возникло новое препятствие: все счета заблокированы по решению суда. Оксана и Сергей подают новые и новые апелляции.

Да, возможно, эта семья в чем-то проявила некий недосмотр. Да, карантин в 2020 году поломал многим не только судьбы, но и жизни. Но неужели добросовестные плательщики, которые изначально были нацелены на то, чтобы в строго определенные сроки, а по возможности, и раньше, вернуть суммы по ипотеке, будут выброшены на улицу? Неужели ни банк, ни суд не проявят милосердие к этим простым людям, к «маленькому человеку», - милосердие, которое отличало и отличает нашу страну, пожалуй, от всего остального «цивилизованного мира»?

P.S. 9 марта Оксана зашла на сайт госуслуг и обнаружила, что ее долг составляет уже 1 млн. 410 тыс. рублей. Увеличение суммы произошло по причине того, что банк затребовал свои издержки: за страхование, судебные издержки и проценты за просроченный кредит. Ну что ж, калькулятор считает бездушно.

Редакция «Аргументы недели» обращается к г-ну Грефу: мы уверены, что банк с госучастием просто обязан найти достойный выход из этой ситуации. Иначе все шумные и роскошные презентации, форумы, «золотые маски» и многомиллиардные рекламные кампании выглядят дико и кощунственно на фоне этой истории. Хочется надеяться, что подъем на рекламный флаг «Сбера» образа подлого мелкого киношного жулика Жоржа Милославского - всего лишь милая шутка, а не новый стиль поведения финансового гиганта. Хотя даже Милославский в известном кино проявлял лучшие человеческие качества в отличие от бездушного банковского калькулятора.