Собянин рассказал о самых популярных сервисах метро для пассажиров

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10 марта 2021, 10:22 Источник: sobyanin.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Мэр столицы сообщил на своем персональном сайте о развитии пассажирских сервисов Московского метрополитена.

«Если вы живете у МКАД, а работаете в центре, то поездка на метро туда и обратно занимает 60-70 минут. За вычетом выходных, праздников и отпусков за год набегает 10 дней, которые вы проводите в вагонах и на станциях метрополитена. Чтобы время в пути пролетало быстрее, а поездки не отнимали много сил, Московский метрополитен постоянно внедряет новые сервисы для пассажиров», - написал Сергей Собянин.

Он напомнил, что работа по внедрению пассажирских сервисов в метро была начата в 2011 году.

«И будем продолжать ее, пока не иссякнут новые идеи. А как показывает жизнь, новые идеи не иссякают никогда», - отметил мэр столицы.

Сергей Собянин привел в пример карту «Тройка».

«Автоматы по продаже билетов и карта «Тройка» стали «убийцами» очередей. За восемь лет было продано 36 млн карт, с их помощью совершается свыше 90% поездок на метро», - рассказал мэр Москвы.

Он также отметил низкий уровень шума в новых поездах.

«В новых вагонах «Москва-2020» уровень шума на 15% ниже по сравнению с более ранними, «номерными» вагонами. Пассажиры слышат спокойный голос друг друга», - написал Собянин.

Помимо этого, он рассказал о навигации в метро:

«Для спешащего человека напольная навигация гораздо удобнее. Не надо останавливаться и задирать голову для поиска нужного выхода из метро».

Он добавил, что вендинговые автоматы не заменили традиционных киосков, но стали приятным дополнением к ним.

«Сегодня работает 461 автомат на 76 станциях. Самые востребованные точки - на станциях «Царицыно», «Беговая» и «Трубная». Ознакомиться с перечнем вендинговых автоматов можно в приложении «Метро Москвы», - написал мэр.

Собянин напомнил, что с 2016 года можно играть музыку для пассажиров метро абсолютно законно:

«До пандемии в переходах и вестибюлях станций прошло около 90 тыс. концертов. Теперь пассажиры могут услышать качественную живую музыку, переходя со станции на станцию».

Он также отметил установку в метро терминалов для выдачи SIM-карт, создание стоек «Живое общение», создание центра обеспечения мобильности пассажиров, информационные экраны в метро и другие сервисы.