Государство ищет способы вынудить россиян сдавать биометрию. Это очередной шаг к тотальному контролю над гражданами?

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10 марта 2021, 10:44 Источник: Коммерсантъ

Фото: Pixabay

Власти явно недовольны, что сбор биометрических данных продвигается не так быстро, как им хотелось бы. В Минцифры разрабатывают план, как простимулировать россиян на добровольно-принудительной основе активнее сдавать биометрию. Зачем это нужно и каковы риски?

Одна из «административных мер» – закрыть удаленный доступ к ряду госуслуг для тех, кто не сдал биометрию. Следующий шаг – собирать информацию не только через банки, как это делают сейчас, но и через МФЦ. Также «Ростелеком» в данный момент разрабатывает специальное приложение – чтобы каждый мог самостоятельно с помощью смартфона предоставить свой отпечаток. За два года Минцифры рассчитывает увеличить число биометрических «слепков» граждан в Единой биометрической системе до 70 млн, что равно нынешнему количеству подтвержденных профилей на портале госуслуг.

Преподносится это так – биометрия облегчит россиянам жизнь. На ее основе можно будет оплатить покупку «по лицу», пройти на массовые мероприятия, заключить договор с мобильным оператором, получить услуги нотариуса. Но, вроде как, мы сейчас прекрасно все это делаем и без передачи своих данных государству. А рассчитаться в магазине есть множество других способов. Если бы это было действительно так уж удобно, все бы уже давно зарегистрировались в этой самой ЕБС. Но граждане, мягко говоря, не спешат.

Выгоду получит только «Ростелеком», который заработает на разработке и расширении этой системе. И государство, которое теперь сможет отслеживать все передвижения своих граждан – кто, где, во сколько и с кем. Достаточно лишь сопоставить биометрию с записями камер видеонаблюдения. Хорошо, если данные получит только государство. По мнению экспертов, безопасность системы вызывает сомнения. Пока нет ни малейшего понимания, кто и на каких условиях будет иметь доступ к базе. Ревнивый муж, работающий в правоохранительных органах и отслеживающий каждый шаг жены? Оборотень погонах, состоящий в сговоре с преступниками? Сейчас, например, любой банковский служащий может сделать запрос в ЕБС всего за 200 рублей. Интерес к данным явно будут иметь криминальные структуры. Ведь, как мы знаем, информация постоянно утекает. Похоже, общество движется к тотальному контролю за гражданами.