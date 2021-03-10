Сергунина: Московские компании теперь могут рассчитать сумму господдержки с помощью онлайн-калькулятора

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10 марта 2021, 09:58

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Вице-мэр столицы Наталья Сергунина сообщила, что на сайте Московского инновационного кластера запущен новый сервис для расчета размера государственной поддержки, на которую могут претендовать столичные компании. Сервис работает по принципу калькулятора на сайтах банков.

«Рассчитать поддержку можно по четырем видам субсидий: для социальных предприятий, гостиничного бизнеса, для спортивных, культурных, досуговых и детских образовательных организаций, а также для участников инновационного кластера», - приводятся слова Натальи Сергуниной на сайте мэра Москвы.

Она отметила, что раньше представители бизнеса самостоятельно оценивали размер потенциальной поддержки, исходя из затрат. Новый же инструмент поможет избежать ошибок при подсчете и узнать точную доступную им сумму. Речь, в частности, идет о компенсации затрат на покупку и лизинг оборудования, субсидиях на экспорт и инжиниринг, выгодных условиях кредитования для открытия нового дела или пополнения оборотных средств.

На платформе МИК действует 18 сервисов, в том числе навигатор более чем по 200 мерам поддержки. На ряд городских мер предприниматели могут подать заявки в онлайн-формате.