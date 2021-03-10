Челябинка в 83 года попала на обложку Vogue

Бабушка украсила собой электронную версию модного журнала в Италии
Фотосессию в Челябинске заказала фотографу Саше Саматовой дружная семья Тучковых. Они давно мечтали запечатлеть вместе несколько поколений женщин. И вот накануне 8 марта им это удалось. На съемку собрались бабушка, мама, две внучки и правнучка.
Бабушка Лида, которой 83 года, очень переживала за свой преклонный возраст, однако фотографии вышли чудесными, и у Саши Саматовой возникла идея. Она попросила у Тучковых разрешения отправить снимок бабушки в журнал Vogue.
Конечно, больших надежд никто не питал, ведь издание с мировым именем каждый день получает сотни подобных фотографий.
Однако снимок заметили, более того, поместили на обложку электронной версии журнала в Италии! Для всех это стало огромным и очень приятным сюрпризом.
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