Челябинка в 83 года попала на обложку Vogue

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10 марта 2021, 08:57 Анна Семенова

Лидия Тучкова прекрасна и в свои 83! Фото: vogue.it/en/photovogue

Бабушка украсила собой электронную версию модного журнала в Италии

Фотосессию в Челябинске заказала фотографу Саше Саматовой дружная семья Тучковых. Они давно мечтали запечатлеть вместе несколько поколений женщин. И вот накануне 8 марта им это удалось. На съемку собрались бабушка, мама, две внучки и правнучка.

Бабушка Лида, которой 83 года, очень переживала за свой преклонный возраст, однако фотографии вышли чудесными, и у Саши Саматовой возникла идея. Она попросила у Тучковых разрешения отправить снимок бабушки в журнал Vogue.

Конечно, больших надежд никто не питал, ведь издание с мировым именем каждый день получает сотни подобных фотографий.

Однако снимок заметили, более того, поместили на обложку электронной версии журнала в Италии! Для всех это стало огромным и очень приятным сюрпризом.