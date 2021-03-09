Скончался уральский журналист Олег Манваров

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9 марта 2021, 22:34 Источник: URA.RU

Олег Манваров, фото из соцсети Facebook

Журналист екатеринбургской редакции URA.RU Олег Манваров найден мёртвым 9 марта в комнате в общежитии Берёзовском под Екатеринбургом. По данным издания, причины смерти Манварова пока не установлены.

Олегу Манварову было 36 лет. Он работал в информагентстве URA.RU с ноября 2020 года. Он освещал события, связанные с силовыми структурами, а также новости криминального характера. Среди его последних резонансных публикаций — дело торговца оружия с Донбасса, подробности пожара в Екатеринбургской высотке, унесшего жизни восьми человек, детали уголовного дела о вымогательстве, в котором оказались замешаны криминальные авторитеты.

Уральские СМИ пишут, что журналист с конца февраля не приходил на работу. Обеспокоившись, коллеги пришли к Манварову домой и обнаружили мертвым.

По данным следствия, признаков криминальной смерти нет, она была ненасильственной. В ходе проверки будет проведена судебная медицинская экспертиза в целях выяснения точной причины смерти.

Глава екатеринбургской редакции Арсений Ваганов отметил, что "Олег упорно добивался своей цели. Всегда безотказно отзывался на просьбы, был трудолюбивым сотрудником".

Сотрудники URA.RU выразили соболезнования родным и близким Олега Манварова.