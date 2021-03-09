В России продлены льготы по отпуску для многодетных родителей

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9 марта 2021, 20:57

фото: pixabay.com

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении льготы для многодетных родителей по выбору времени для отпуска. Законом расширяется круг лиц, имеющих право получить ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время, установив, что работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время до достижения младшим из детей 14 лет.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В 2018 году Путин подписал федеральный закон о предоставлении приоритета по выбору времени отпуска родителям с тремя и более детьми. Ранее в Трудовом кодексе РФ было прописано, что работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 12 лет, предоставляется право на ежегодный оплачиваемый отпуск по их желанию в удобное для них время.