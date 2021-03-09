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Россиянин собрал чеки и потребовал от бывшей любовницы 77,4 тыс. руб, которые на нее потратил. Суд: подарки отбирать нельзя

, 20:09 Источник: Российская газета

Россиянин собрал чеки и потребовал от бывшей любовницы 77,4 тыс. руб, которые на нее потратил. Суд: подарки отбирать нельзя
Фото: Pixabay

Кассационный суд разъяснил гражданам, что бывшие партнеры ничего не обязаны друг другу возвращать, даже если пара рассталась.  Положил деньги на телефон или сделал онлайн-перевод - все равно что подарил.

Данное указание получили все судьи нижестоящих инстанций. Деньги и подарки никто не может заставить отдать назад. 

Суд обратил внимание на проблему после показательной истории в Саратовской области. Мужчина потребовал, чтобы бывшая любовницу вернула ему ровно 77 тысяч и 400 рублей. Именно столько он потратил за период их отношений, совершив 57 денежных переводов. К иску россиянин приложил распечатки с банковской карты. Мужчина оплачивал мобильную связь своей дамы, давал деньги на продукты для совместных вечеров. Вот только теперь уже не разберешь: что женщина потратила на себя, а что съел кавалер.

Сначала нижестоящие суды заставили барышню вернуть деньги обиженному ухажеру. А денежные переводы посчитали «неосновательным обогащением». Но кассационная инстанция заявила твердо: женщина ничего не должна.

Оказывается, это далеко не первый такой случай. Наши сограждане, в основном мужского пола, регулярно пытаются судиться за свои романтические траты. Кто-то пытался вернуть деньги за турпутевку – во время отдыха дама отказалась от предложения руки и сердца. Кто-то за ужин в ресторане – женщина ответила «нет» на приставания.

РК

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