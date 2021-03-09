В Москве на Ленинградском проспекте грузовик сбил женщину

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9 марта 2021, 19:38

фото: pixabay.com

В Москве во вторник, 9 марта, грузовой автомобиль Mercedes на Ленинградском проспекте в районе станции метро «Белорусская» сбил женщину на пешеходном переходе. Пострадавшую 60-летнюю женщину госпитализировали с предварительным диагнозом: сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма.

В пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы уточнили, что ДТП произошло на Ленинградском проспекте в районе д. 4/2.

Движение транспорта по дублеру затруднено на 400 метров.