В Москве на Ленинградском проспекте грузовик сбил женщину
9 марта 2021, 19:38
В Москве во вторник, 9 марта, грузовой автомобиль Mercedes на Ленинградском проспекте в районе станции метро «Белорусская» сбил женщину на пешеходном переходе. Пострадавшую 60-летнюю женщину госпитализировали с предварительным диагнозом: сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма.
В пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы уточнили, что ДТП произошло на Ленинградском проспекте в районе д. 4/2.
Движение транспорта по дублеру затруднено на 400 метров.
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