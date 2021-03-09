В столичных парках открылась фотовыставка в поддержку мам

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9 марта 2021, 20:03

С 8 по 30 марта в парках Москвы проходит фотовыставка «Не только мама». Цель выставки - напомнить, насколько женщинам с детьми важна поддержка. Фотографии разместили на своей территории Музей-заповедник «Кузьминки-Люблино», парк «Фили» и сквер по Олонецкому проезду Бабушкинского парка.

Идея организовать фотовыставку про мам принадлежит АНО Центру психологической и информационной поддержки материнства «Душа мамы», в которой трудятся волонтёры.

В фотовыставке приняли участие женщины с детьми, которые реализуют себя в работе и совмещают материнство. Они – бортпроводники, библиотекари, инженеры, работники сферы услуг и не только. Участницы проекта отмечают, что самая большая сложность у них – это нехватка времени, а самые полезные навыки – самоорганизованность и умение делегировать задачи. По их словам, не менее важно, чтобы работа приносила удовлетворение и радость.

«Мы хотим отметить, что у женщины всегда есть выбор: посвятить себя материнству всецело или попробовать реализоваться в тех направлениях, которые будут приносить удовольствие и заработок», – отметает Екатерина Фрышкина, директор центра «Душа мамы».

Центр «Душа мамы» – некоммерческая организация, которая предоставляет мамам бесплатные психологические консультации.