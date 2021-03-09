Депутат Госдумы Пушкина назвала аморальным отказ властей в России от беби-боксов

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9 марта 2021, 17:40 Источник: РБК

Оксана Пушкина, фото: Russian State Duma, globallookpress.com

Минздрав, Минтруд и Минфин отказались поддержать доработанный вариант законопроекта о легализации работающих в России беби-боксов. Законопроект, который разрабатывал комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, поддержал только Роспотребнадзор.

Один из авторов инициативы замглавы комитета Оксана Пушкина напомнила, что «поправки в Конституцию объявили детей важнейшим приоритетом государственной политики». По ее мнению, «чиновники фактически перечеркнули многолетний опыт спасения детских жизней, накопленный российскими гуманными и бескорыстными врачами».

Как отметила Пушкина, в ухудшающих социально экономических условиях они лишили шанса на жизнь младенцев, чьи матери из-за отчаяния «слетят с катушек».

Депутат считает, что позиция ведомств, отказавшихся поддержать законопроект о беби-боксах, «аморальна и дискредитирует официальную политику в сфере материнства и детства».