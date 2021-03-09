Собянин отметил эффективность столичной системы образования в период пандемии

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9 марта 2021, 16:57

Фото: соцсети

Московское образование справилось с вызовами 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города под предводительством мэра Москвы Сергея Собянина.

«Основным результатом функционирования столичной системы образования в 2020 году стало обеспечение непрерывного и качественного образовательного процесса в условиях пандемии COVID-19. Московские школьники успешно сдали Единый государственный экзамен», - говорится в сообщении, посвященном итогам заседания президиума правительства Москвы, на котором был рассмотрен вопрос о реализации государственной программы города «Столичное образование» в 2020 году и задачах на 2021 год.

Отмечается, что, несмотря на пандемию, результаты ЕГЭ показали высокий уровень знаний и конкурентоспособности московских выпускников. По итогам прошлого года 38,8% выпускников столичных школ набрали 220 и более баллов по трем предметам. Кроме того, в 2020 году на международных предметных олимпиадах московские школьники завоевали 10 золотых и семь серебряных медалей.

Пресс-служба мэра Москвы напомнила, что в марте 2020 года в течение одной недели московская система образования перешла в дистанционный режим обучения, который продлился до конца учебного года. Осенью в дистанционном режиме проходили обучение учащиеся 6-11 классов, а также студенты колледжей. С 18 января 2021 года школы и колледжи вернулись к очной форме образования.

Для обучения в очном формате в Москве занятия проводятся для каждого класса в одном кабинете, чтобы минимизировать передвижение по школе и не пересекаться с другими параллелями. Осуществляется термометрия на входах в школы. Разводятся потоки по параллелям при входе в школы и походах в столовые. Устанавливаются дозаторы с кожными антисептиками для обработки рук. Проводятся регулярные уборки.

«Для обеспечения дистанционного обучения в московских школах было использовано множество электронных образовательных ресурсов, включая «Московский образовательный телеканал», онлайн-школу Центра педагогического мастерства, сервис «Мои достижения», цифровую образовательную платформу московских колледжей, портал дистанционного и электронного обучения distance.mosedu.ru, приложение «Дошкольники». Однако основным ресурсом стала Московская электронная школа, в библиотеке которой в настоящее время размещено свыше 53 тыс. электронных сценариев уроков, 1,7 тыс. электронных учебных пособий, 348 учебников издательств, 245 произведений художественной литературы, 10 уникальных виртуальных лабораторий, свыше 470 тыс. единиц атомарного контента, 65 тыс. тестовых заданий и более 136 тыс. интерактивных образовательных приложений», - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что в феврале этого года в 80 московских школах стартовал пилотный проект «Цифровой репетитор», предназначенный для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и желающих улучшить свою успеваемость.

«На первом этапе воспользоваться услугами «цифровых репетиторов» могут более 800 учащихся 6-8 классов. Заявку на участие в проекте можно подать через личный кабинет школьника в «электронном дневнике» МЭШ. Дополнительные онлайн-занятия - два урока в неделю с использованием видеоконференцсвязи МЭШ - проводятся бесплатно в мини-группах от трех до пяти человек», - отмечает пресс-служба.

«Цифровые репетиторы» помогают школьникам подтянуть знания по русскому и английскому языкам, алгебре и геометрии, физике и химии. Можно выбрать до двух предметов, уроки включаются в электронное расписание школьника. Сообщается, что участниками этого проекта стали порядка 500 педагогов.

Главными задачами московской системы образования в этом году, согласно материалам пресс-службы, являются развитие предпрофильного, профильного, предпрофессионального образования; продолжение реализации проекта «Школа старшеклассников» и формирование современной предпрофессиональной среды старшей школы; развитие МЭШ как интегратора лучших образовательных ресурсов, библиотеки образовательных материалов мирового уровня, инструмента настройки и развития персональной образовательной траектории, аналитической базы управления на основе обработки больших данных, востребованного и полезного «помощника семьи»; развитие системы независимых диагностик, в том числе с учетом изменения формата проведения международных исследований качества образования и так далее.

В материалах также сообщается, что в 2020/2021 учебному году в столичной системе образования обучаются более 1,5 млн. детей – на 39% больше, чем в 2010/2011 учебном году.

Дошкольное образование в 2020/2021 учебном году в Москве получают порядка 435 тыс. детей – на 51% больше, чем в 2010/2011 учебном году (288 тыс. детей). Детей в возрасте младше 3 лет в дошкольных группах стало в 2 раза больше, чем 10 лет назад.

Число школьников выросло на 37% – с 749 тыс. до 1,029 млн. детей. Абсолютное большинство родителей первоклассников – 95% – выбирают для своих детей школу в районе проживания.