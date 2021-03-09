СКР раскрыл, почему автомобиль многодетной семьи в Приморье оказался на льду и провалился

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9 марта 2021, 16:55 Источник: СУ СКР Приморский край

В Приморье целая семья из города Уссурийск погибла в Надеждинском районе, провалившись в автомобиле под лёд на реке Суйфун. Тела матери семейства и троих детей 2013, 2006, 2007 года рождения уже обнаружены.

Трагедия произошла 8 марта. Супруги с детьми направилась на автомобиле из Уссурийска на рыбалку в Надеждинский район. Вечером мужчина и его супруга перестали выходить на связь. Оперативно были организованы поиски семьи.

Сегодня, 9 марта, в ходе поисковых мероприятий на берегу устья реки Суйфун было обнаружено тело женщины – матери семейства, рядом с ней на поверхности реки на льду образовалась полынья. На место происшествия выехали следователи и криминалисты следственного управления СКР по Приморскому краю, спасатели МЧС и другие представители правоохранительных органов. Следователи провели осмотр места происшествия, во время обследования дна реки спасатели извлекли тела трех детей.

По предварительной версии водитель, тело которого пока не найдено, решил сократить путь и выехал на лед. Автомобиль ушел под воду вместе с пассажирами.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.