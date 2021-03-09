В Калуге защитники бездомных животных спасли собаку, вмерзшую в лед

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9 марта 2021, 16:36 Источник: Вконтакте Алиса Полянская

собака, фото из соцсети

В Калуге защитники бездомных животных 8 марта спасли собаку, вмерзшую в лед хвостом и задними лапами.

Сейчас псу необходимо операция и лечение. Калужанка Алиса Полянская в социальной сети рассказала о спасении замерзающей собаки.

Они с мужем ехали на трассе, в конце Ольговки, где поворот на окружную, "случайно заметили дрожащую собаку в снегу". Неравнодушные супруги остановились посмотреть.

"Оказалось, что собачка в ледяном плену, у нее лапы и хвост вмерзли в лед. Сама собака тряслась. Попытались вырубить лопатой аккуратно лапы и хвост, получилось. Но собака не встала сама, задние лапы не слушались", - написала Алиса.

Супруги погрузили пса в свою и поехали к своим подопечным в кошачий приют. Полянские связались с ветеринарами, чтобы осмотрели в клинике беднягу. В это время девочки-волонтеры написали пост про собаку. Откликнулись много людей. В том числе Вероника Матюшина.

Вероника предложила собачке бесплатную передержку. После ветклиники пса отвезли к ней домой.