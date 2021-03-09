Собянин утвердил дату проведения общегородского субботника
9 марта 2021, 16:18
Пресс-служба мэра и правительства Москвы сообщила, что общегородской субботник в столице будет проведен 24 апреля.
«Месячник по уборке и благоустройству территории пройдет в Москве с 1 по 30 апреля. Традиционный общегородской субботник запланирован на 24 апреля. Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - говорится в сообщении.
На субботник приглашаются школьники, студенты, сотрудники предприятий и все москвичи, которые хотят принять участие в уборке и благоустройстве своего города. Всем участникам выдадут необходимый инвентарь.
Сообщается, что информация о проведении субботника и пунктах выдачи инвентаря будет опубликована в местных СМИ, на сайтах префектур и районных управ. Там же можно будет узнать контакты ответственных за организацию работ.
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