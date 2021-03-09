В Крыму 27-летняя женщина 8 марта погибла под колесами электрички маршрута Феодосия - Симферополь
9 марта 2021, 15:59
В Крыму 8 марта 27-летняя женщина были сбита электричкой. По данным Крымского линейного управления МВД России на транспорте, электропоезд сбил жительницу Красногвардейского района на 1395-м километре перегона между станциями Отрадная и Урожайная.
Электричка следовала по маршруту Феодосия - Симферополь. Женщина шла в наушниках, электричку не заметила и сигнал, который подавал машинист, не услышала. От полученных травм она скончалась на месте происшествия в районе станции Урожайная.
На месте гибели девушки оперативники обнаружили наушники, которые погибшая предположительно использовала для прослушивания музыки и поэтому не услышала сигналов приближающегося электрички.
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