Как Клара Цеткин и Роза Люксембург. Дагестанская женщина добивается свободы и равноправия

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9 марта 2021, 15:52

Нина Церетилова из Дагестана известна по фильму «Снявшие хиджаб». В конце прошлого года его выпустил телеканал «Дождь». В документальном сюжете показывается история дагестанских девушек, которые выступили против традиционного уклада.



После выхода фильма в адрес женщины начали поступать угрозы, оскорбления. Нину обвиняли в том, что она опозорила республику. Героиня фильма вместе с друзьями - художниками, дизайнерами - стремится поменять сформировавшиеся устои общества и получить больше свободы.



«Новая газета» рассказывает полную трудностей и трагизма историю жизни Нины. Её родители разошлись, когда Нина была подростком. Она осталась с двумя братьями, чтобы вести быт. Окончив школу, девушка вышла замуж. В браке она перенесла насилие, а в детстве - обрезание. После рождения ребёнка в её молодой семье начались проблемы. Когда родился третий ребёнок, пара разошлась. Нина постепенно начала отходить от мусульманства и сменила имидж. Бывший супруг выкрал детей, местонахождение которых мать не может установить.



Нина оказалась не готова жить по устоям дагестанского общества. Она считает, что имеет право на собственную жизнь. Своим примером женщина хочет показать молодым девушкам республики, что есть другой жизненный путь, в котором каждый человек свободен и имеет право на выбор. В республике позицию Нины не поддерживаю и активно осуждают.



