Челябинская область – в первой десятке по уровню коррупции в России

Аргументы Недели → Общество 13+

9 марта 2021, 15:23 Анна Семенова

Реальный уровень коррупции выявить сложно, но раскрываемость у нас хороша. Фото Дмитрия Куткина, "Вечерний Челябинск"

А меньше всего взяточников на Чукотке и в Магадане

Наш регион попал не в самый приятный рейтинг, составленный генеральной прокуратурой. Представители закона подсчитали, где чаще всего берут взятки в России. Не удивительно, что первое место заняла Москва. Второе и третье не почетные места - у Татарстана и Ставропольского края. А вот дальше, следом за Башкортостаном и Краснодаром идет наша родная Челябинская область.

По словам представителя Генпрокуратуры Виктора Балдина, в топе рейтинга те регионы, где находятся крупные предприятия, сосредоточены финансовые активы. Балдин подчеркнул, что эта статистика не говорит о реальных масштабах коррупции, а скорее показывает уровень ее выявления.

Интересно, где взяток берут меньше всего? Лидером за прошлый год по этому показателю стала Чукотка. А также низкий уровень коррупции в Еврейской автономной области, республиках Марий Эл, Адыгея, Ингушетия, Тыва и Хакасия, Костромской, Магаданской, Мурманской областях.