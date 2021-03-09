Жители Челябинской области решат, как преобразить парки и дворы в 2022 году

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9 марта 2021, 13:25 Татьяна Михайлова

Южноуральцы любят отдыхать в парках в любое время года. Фото Юлии Боровиковой ("Вечений Челябинск")

С 26 апреля по 31 мая южноуральцам предложат выбрать дизайн-проекты территорий, которые будут благоустроены в следующем году. Голосование пройдет на платформе 74.gorodsreda.ru.

Южноуральцам предстоит определиться, какая именно инфраструктура должна появиться в общественных местах. Список объектов, которые будут вынесены на голосование, обнародуют на следующей неделе.

В 2021 году в Челябинской области благоустроят 120 парков и 114 дворов. В столице Южного Урала, например, будет организована зеленая зона отдыха за ледовой ареной «Трактор», преобразятся парк Дружбы (улица Чоппа) и участок набережной реки Миасс между улицей Красной и Свердловским проспектом.

Добавим, что с 2017 года в регионе были обновлены 429 общественных пространств и 1791 двор, на эти цели потребовалось 3,6 миллиарда рублей. Среди самых известных проектов — реконструкция парка имени В. Терешковой (Челябинск), «Огни Магнитки» (Магнитогорск) и Аллея ветеранов (Карабаш).