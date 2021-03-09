В Кыргызстане судят женщину, которая дала детям матчество вместо отчества

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9 марта 2021, 13:23

Фото: соцсети

В Бишкеке Департамент регистрации населения и актов гражданского состояния при Государственной регистрационной службе (ГРС) подал в суд на писательницу Алтын Капалову, которая сменила своим детям фамилии и дала матчество (матроним).

«Я решила, что у детей вместо отчества должно быть матчество, потому что у них нет отца. Реальность тысяч и тысяч женщин в моей стране: по документам отец есть, а фактически в жизни ребенка его нет, - объяснила свое решение Капалова. - Я советовалась с детьми. Они такие: «О, мам! Круть! Давай!» Они же не жертвы патриархальных традиций и привычек. Поэтому отнеслись к этому легко, радостно и просто».

Смену отчества на матчество женщина считает формальностью, а действия государства в отношении нее – дискриминацией.

«Где равные права, гарантированные мне Конституцией Кыргызской Республики? Где действия со стороны государства для достижения целей Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин? Они так и будут оставаться пустыми документами, подписанные мужчинами в барочных кабинетах?», - отмечает Капалова.

Она также заявила, что власти страны преследуют ее за правозащитную деятельность. Алтын Капалова курировала выставку феминистского искусства «Феминнале», проходившую в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств. По ее словам, директора музея уволили под давлением правых групп. Она назвала это «показательной поркой».

Ровно год назад во время марша женской солидарности активистку задержали. Капалова рассказала о полученных во время задержания травмах и опубликовала в интернете фото справки из травмпункта, на которой в качестве обстоятельства получения травмы записано: «Избита сотрудниками милиции».

Пользователи соцсетей начали флешмоб в поддержку Капаловой. Они начали выкладывать под хештегом #поддержиалтын фотографии со своими мамами, меняя отчество на матчество.

В России жительница столицы Юлия Данилова дала дочери матроним еще девять лет назад. По ее словам, в регистратуре загса никто ничего не спрашивал. Она предполагает, что это из-за того, что у ее имени существует мужской вариант - Юлий.

«Это вопрос внутрисемейный, а не государственный. Только вопрос времени, когда матчество станет такой же нормой, как и отчество. Если не упразднят и то и другое. Феминитивы звучат странно, но вопросов вызывают все меньше - так что, возможно, и с матчествами будет так же», - считает москвичка.

Жительница Екатеринбурга Алла Чикинда меняла на матроним собственное отчество. По ее словам, в загсе ее решению никто не удивился. Так она стала Аллой Ириновной.

В России в статье 58 Семейного кодекса значится, что ребенку дают отчество по имени отца, если иное не предусмотрено национальными обычаями или законами субъектов РФ. При этом согласно статье 58 Федерального закона «Об актах гражданского состояния», человек, достигший возраста 14 лет, может поменять свои имя, фамилию и отчество.