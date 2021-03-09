Собянин открыл первую смену учебных сборов в центре «Авангард»

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9 марта 2021, 13:10

Фото: соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин вместе с Министром обороны РФ Сергеем Шойгу и губернатором Московской области Андреем Воробьевым открыл первую смену учебных сборов московских школьников в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».

Пресс-служба столичной мэрии сообщает, что в соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" учащиеся школ и колледжей должны получить начальные знания в области обороны (уроки "ОБЖ" и "Безопасность жизнедеятельности"), а юноши - ученики 10-х классов школ и студенты первых курсов колледжей - пройти 5-дневные учебные сборы по основам военной службы. Для их проведения на высоком качественном уровне Правительством Москвы и Правительством Московской области был создан совместный учебно-методический центр "Авангард".

«У нас есть обязательный элемент программы - военные сборы, которые должны проходить все школьники, которые занимаются военной подготовкой. Сборы пятидневные, и, по сути дела, это продолжение школьной программы. Как вы видите, это не совсем школьная программа. Самое главное, что это неформальный проект. Это проект, который создан с душой по идее министра обороны, поддержанный президентом, - заявил Сергей Собянин. - Важно, чтобы ребята, пройдя здесь курсы, сборы, тоже не забывали об армии, могли возвращаться сюда, заниматься здесь на воинском полигоне, смотреть учения. Проект очень хороший, быстро реализованный и качественный».

Мэр столицы отметил, что в будущем планируется развивать учебный центр.

«Ребята здесь, вы видите, они по-другому общаются, настроение у них другое. Самое главное - почувствовать воинский дух, почувствовать себя в команде, и это главная задача этого центра. Ну и, конечно, огромные возможности парка «Патриот», который сам по себе неисчерпаем: военные музеи, тренажеры, полигоны, конечно, он будет развиваться. Для Москвы те 15 тыс. [школьников], которые будут проходить здесь [обучение], - совсем недостаточно, потому что у нас в год проходят такого рода сборы около 40 тыс. подростков. Мы договорились сегодня - будем дальше развивать, строить дополнительные корпуса, но, тем не менее, такая возможность предоставится, скорее всего, не всем: будет конкурсный отбор, как, собственно, первых команд, которые заехали сюда», - уточнил мэр Москвы.

Пресс-служба мэрии столицы сообщает, что комплекс "Авангард", занимающий 28,45 га территории парка "Патриот", был возведён за 372 дня. Торжественная церемония закладки первого камня в основание центра состоялась 10 сентября 2019 г., а уже ровно через год – в сентябре 2020 г. он сдан в эксплуатацию. Для размещения 600 курсантов и 160 сотрудников центра построены 3 жилых корпуса – "Высота", "Вихрь" и "Щит".

В спортивном кластере Центра обустроены площадка для настольного тенниса, площадка ГТО, крытый спортивный комплекс, универсальные площадки для игр в баскетбол, волейбол, мини-футбол и мини-гандбол, открытая тренажерная площадка, гимнастический городок, скалодром с туристической площадкой, полосы препятствий и лыжная трасса.

Отмечается, что управление Центром осуществляется с помощью специальной информационной системы "Искусственный разум "Авангарда" (ИРА), которая включает модуль организации учебного процесса и базу знаний по всем направлениям деятельности: военно-патриотическому воспитанию, истории, военному делу, ОБЖ. Также ИРА является частью системы безопасности центра, помогая инструкторам и вожатым отслеживать успеваемость курсантов и контролировать их перемещение по территории.

Планируется, что ежегодно в центре "Авангард" учебные сборы будут проходить порядка 30 тыс. курсантов. Половину из них будут составлять учащиеся Москвы, другую половину – Московской области.