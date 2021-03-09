Епископ Тихон: Маленица - бесовский праздник, имеющий опасные остатки древнего идолопоклонничества

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9 марта 2021, 12:15

Photographer: © Alexander Rekun

На протяжении нескольких столетий Масленица в нашей стране считается одним из главных народных праздников. Однако не все почитают его. Встречались сановные люди, которые боролись с масленичными бесчинствами.



На своих страницах изучает историю вопроса газета «Коммерсант». Во второй половине 18 века епископ Воронежский Тихон начал борьбу против беспредельного празднества. Он призывал людей одуматься и не предаваться в эти дни веселью. «Всё это противно Господу», - писал епископ. Он также осуждал в эти дни, катание на санях, игрища и многое другое. Больше всего Тихона беспокоили кулачные бои, брани. Спустя несколько веков сложно говорить об успехах епископа в борьбе с весельем. В 1767 году он заболел и ушёл на покой. Живя в монастыре, Тихон писал в Святейший синод представление, в котором указывал на «бесовский характер праздника», имеющий опасные остатки древнего идолопоклонничества.



Члены Синода не знали, что ответить Тихону. Его логика была аргументированной, но жизнь народа в то время была весьма сложной. Оставить людей без праздника было невозможно. К тому же отмена Масленицы сократила бы доходы от продажи «хлебного вина» - пива. Праздник можно было только заменить другим событием, постепенно вытесняя его из культуры. Точно известно, что императрица Екатерина II не рассматривала вопрос о «ликвидации Масленицы».



