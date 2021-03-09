Бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского оправдали в суде
9 марта 2021, 09:51 Анна Семенова
Арбитраж Москвы посчитал обвинения ФАС необоснованными
Челябинская антимонопольная служба вынесла решение о том, что Дубровский, в бытность свою главой региона, подписал с фирмой незаконный договор на ремонт и обслуживание дорог. Назывались суммы в миллиарды рублей. Закон «О конкуренции» был нарушен, налицо картельный сговор, считают в ведомстве.
Однако дело ушло в Арбитражный суд Москвы, где все обвинения с экс-губернатора сняли! Представители закона посчитали обвинения ФАС незаконными…
К слову, как сообщает сайт Полит74, в 2020 году, в Арбитражном суде Москвы также оспаривалось решение ФАС о картельном сговоре по поводу контрактов на вывоз мусора. Тогда суд также встал на сторону Дубровского.
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