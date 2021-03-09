30 тысяч обращений поступило в региональную Госжилинспекцию в 2020 году

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9 марта 2021, 08:47 Татьяна Михайлова

Фото Олега Каргаполова ("Вечерний Челябинск")

Такую цифру озвучила начальник главного управления «ГЖИ Челябинской области» Элла Никитина во время пресс-конференции, прошедшей в «Гранаде Пресс».

Половина обращений касается содержания общедомового имущества и качества предоставляемых коммунальных услуг. Немало жалоб связано с начислениями за услуги ЖКХ. Однако, после проверок ГЖИ, нарушения подтвердились только в 5 % случаев. С помощью Госжилинспекции жителям Челябинской области вернули 20 млн рублей.

Элла Никитина подчеркнула: если есть сомнения по поводу сумм в квитанциях, первое, что нужно сделать — обратиться в управляющую или ресурсоснабжающую организацию. Компании должны предоставить гражданину понятную информацию о порядке начислений. Если на этом этапе прояснить ситуацию не удалось, стоит обратиться в ГЖИ лично или через информационную систему «ЖКХ».

Видео с пресс-конференции доступно на YouTube-канале «Гранада Пресс».