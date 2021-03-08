Воронежцы провели необычную акцию

Аргументы Недели → Общество 13+

8 марта 2021, 22:17 Елена ГОЛОВАНЬ

Фото: личный архив

6 марта мы вручили подарки детям из двух интернатов и реабилитационного центра. Мало кто верил, что у нас получится что-то дельное. Но, вопреки всем прогнозам, мы были убеждены, что акция получится успешной. На наш призыв откликнулись не только семилукцы, но и воронежцы. В итоге 6 марта мы привезли ребятам столько подарков, что даже сами удивились – потребовалось восемь машин, чтобы их развезти.

Мы стали участниками волшебной сказки

Нашу акцию мы не просто так назвали «Седьмой лепесток». Помните, в сказке «Цветик-семицветик» девочка Женя, истратив шесть волшебных лепестков на сиюминутные желания, седьмой всё-таки использовала для того, чтобы сделать доброе дело – вылечить мальчика Витю?! В итоге лепесток, «сделав круг вокруг земли» снова стал целым цветком, исполняющим желания. Вот такой круговорот добра в природе! Мы в свою очередь получили множество позитивных эмоций, когда вручали подарки: даже подумали, что сами стали участниками какой-то волшебной сказки. И этими эмоциями мы хотим поделиться с вами, дорогие читатели! Огромное вам спасибо! И от нас, организаторов акции, и от руководства интернатов, и, конечно, от детей, которым было чрезвычайно приятно наше внимание.

Подарки мы собирали, что называется, всем миром. Их приносили в редакцию, мы забирали их сами у людей, которые очень хотели помочь. Но числу к 20 февраля стало немного страшно – а ну как действительно не получится. Косметических наборов тогда было что-то в районе 30 штук. Но мы недооценили наших земляков. Буквально за несколько дней стало понятно, что мы не только сделаем именные подарки каждому ребёнку, но и привезём в интернаты вещи и игрушки, которые пригодятся всем детям.

Неожиданные сюрпризы

Вообще, во время акции нас, организаторов, ожидало много приятных сюрпризов. Так, к примеру, в начале февраля позвонила Светлана Вертепова, руководитель Воронежского областного отделения всероссийского женского союза «Надежда России». И сказала, что женский союз решил закупить всем ребятам шоколадки.

В начале марта раздался ещё один звонок. Теперь от семилукца Юрия Филатова.

- Лена, а что можно ещё ребятам подарить? Мы с друзьями тоже хотели принять участие. Может, соки им купить? – спросил меня Юрий.

- Конечно! – в тот момент я уже мысленно собирала именные пакеты.

На следующий день были закуплены не только соки, но и сами пакеты, об отсутствии которых я сообщила Юрию. А также настольные игры для интернатов.

Помогали всем миром

Вообще, откликнулись многие из тех, кто участвовал в нашей акции по вязанию шарфиков для одиноких стариков. Не остались в стороне, к примеру, воспитатели детского сада «Семицветик» Светлана Сафонова и Елена Литяго. Недаром что в «Семицветике» работают – даже название садика созвучно с нашей акцией.

Не можем не поблагодарить и нашу бессменную помощницу Наталию Лебедеву, которая «насобирала» 17 косметических наборов. Девушка 14 февраля даже «дежурила» на площади Ленина. Установила фотозону с цветами, созданными своими руками, а также организовала продажу воздушных шариков. Вырученные средства Наталья потратила на подарки детям в рамках нашей акции «Седьмой лепесток».

Также очень здорово помогли предприниматели Дмитрий Павлов и Эдуард Толоконников. А Дмитрий закупил ещё и по несколько мячей для каждого интерната. Гора подарков всё росла и грозила полностью заполонить мой дом, который на тот момент стал складом для акции «Седьмой лепесток». Но привычным маршрутом обходя горы коробок, я получала искреннее удовольствием, предвкушая нашу поездку.

На наш призыв откликнулась даже депутат областной думы Кристина Кулешова и возглавляемое ею молодёжное правительство. Ребята не только закупили наборы из шампуней и гелей для душа, но и апельсины для всех ребят.

Огромное спасибо хочется сказать также Дмитрию Вещеву, который со своей командой из «Лукоморья» купил несколько наборов, но и помог с транспортом – как я уже написала выше, нам потребовалось немало машин, чтобы развести все подарки.

Благотворительный «штат»

Но, пожалуй, самыми ярыми помощниками стали ребята из благотворительного сообщества воронежских автомобилистов «МДПС family36». Они были с нами с самого первого дня, когда мы только объявили об акции. С Миленой Шерстняковой, руководителем сообщества, созванивались, наверное, по сто раз на день. Вообще Милена и её благотворительный «штат» уже давно сотрудничают с Землянским интернатом, но в этот раз, когда им предложили немного расширить географию деятельности, поначалу было немного страшно. Но ура, всё получилось! Ребята привезли ещё целую кучу подарков, вдобавок ко всем остальным. Самые, пожалуй, трогательные из них – броши, изготовленные руками Марины Романцовой для девочек из Землянского интерната. Пока времени у мастерицы не хватило на семилукских девчонок, но не за горами и 1 сентября (мы предварительно договорились ещё об одной благотворительной акции, приуроченной ко Дню знаний), а значит, все девочки скоро также получат в подарок очень красивые брошки из бисера.

Вообще, ребята из «МДПС family36» большие молодцы! Приехать из Воронежа в выходной день, чтобы сделать приятное незнакомым детям – это дорогого стоит!

Неожиданные трудности и нечаянные подарки

Вручать подарки мы ехали целой колонной из машин. Правда, не обошлось без накладок. Автомобилистов немного подвел их товарищ, который 6 марта просто не вышел на связь. Ребята переживали, во-первых, из-за того, что в его машине была часть вещей для интерната. А во-вторых, он должен был нарисовать плакаты для ребят.

Дело в том, что Милена очень переживала, что из-за коронавируса и связанных с ним ограничений, «МДПС family36» не смогли, как раньше, устроить для ребят какое-нибудь представление.

- Ну и чего ты переживаешь? – говорю я тогда Милене. – Если есть желание, пусть твои соратники нарисуют плакаты со словами поздравлений для ребят. Ведь карантин – не повод не делать добрые дела, правда?!

6 марта, когда автомобилисты приехали в Семилуки, выяснилось, что парень, рисовавший эти самые плакаты, не вышел на связь. Видя, как переживают ребята, я предложила им заехать в ближайший книжный магазин.

- Подумаешь, проблема… Сейчас нарисуем.

Что мы и сделали. Заскочили в магазин к Николаю Ивановичу Тищенко. Объяснили в чем дело. Тут же написали на ватмане: «Дети! Мы вас любим!». Кстати, узнав, что и для чего мы тут «живопишем», Николай Иванович не только не взял с нас ни копейки, потому что мы задумали «очень хорошее дело», но и собрал для ребят в интернат целую коробку полезных вещей – игрушек и канцтоваров. За что ему огромное спасибо!

«Спасибо! Здоровья вам! И счастья!»

Конечно, пандемия внесла свои коррективы. Поэтому подарки пришлось заносить мало того, что в масках и после санобработки, но и в большинстве случаев заочно. Хотя некоторым из нас всё-таки удалось немного пообщаться с ребятами, соблюдая, разумеется, при этом все меры предосторожности.

Мальчишки и девчонки из ребцентра и интернатов с интересом рылись во врученных им пакетах, попутно поглядывая на «общие» мешки с подарками – вот, сколько всего прибавилось.

- Спа-си-бо! – хором декламировали они не только нам, присутствующим, но и всем тем, кто с такой любовью и заботой собирал для них подарки.

Кстати, плакат мы рисовали точно не зря. Когда мы приехали в Землянский интернат, ребята собрались возле окон. «Дети! Мы вас любим!» - такая надпись встречала их. В ответ – воздушные поцелуи. И бесконечные улыбки. Нам явно были рады. Спасибо социальному педагогу Александру Павликову: он всё-таки разрешил своим воспитанницам немного пообщаться со старыми друзьями, пусть и на улице. И в масках, конечно. Но что значат маски, когда встречаешь знакомых!?

Ребята были счастливы! Мы – тоже! Когда мы уезжали, мальчишки и девчонки долго махали руками нам вслед из окон:

- Спасибо, что приехали! И за подарки – спасибо! Здоровья вам! И счастья! И чтобы у вас всё было хорошо! – кричали дети. Махали руками и посылали воздушные поцелуи. Для всех тех, кто принял участие в акции.

Милена Шерстнякова, руководитель и создатель «МДПС family36»: - Огромное спасибо газетам «Аргументы недели» и «Семилукская жизнь» и Елене Головань, которая сумела объединить таких разных людей, чтобы сделать хорошее дело. В течение месяца мы собирали подарки, несмотря на негатив, который встречал нас в соцсетях. Мы сумели сделать хорошее дело – подарили радость детям из интернатов. Наталия Лебедева, общественный деятель: - Я нескончаемо рада, что в нашем городе и в Воронеже есть такое количество неравнодушных людей, которые готовы помочь ближним. Я благодарна всем за помощь деткам из интернатов. Всех с праздниками! И ещё я безумно рада сотрудничать с редакцией и конкретно с Еленой Головань, за то, что она организовывает такие акции и я могу ей в этом помогать. Ещё огромное спасибо Елене и Алексею Ореховым, которые помогли мне сделать фотозону на площади. Дмитрий Вещев, общественный деятель: - Я очень рад, что всё получилось. Спасибо Елене Головань и газетам «Аргументы недели» и «Семилукская жизнь» за то, что дали возможность сделать хорошее дело – помочь ребятам из интернатов. Очень хочется, чтобы всё больше людей вникали в социальные проблемы. Ведь люди остаются людьми, пока они помогают друг другу. Юрий Филатов, г. Семилуки: - Как-то само собой получилось, что я принял участие в акции. Но в этот раз, поскольку охват ожидался большой, я привлёк своих друзей. Откликнулись. Мне кажется, нужно делать что-то хорошее. Нация вымирает, молодёжь деградирует. Но есть ещё люди, которые что-то пытаются сделать. Люди старой закалки. И гладя на них, понимаешь, что если ты не сделаешь что-то хорошее, то кто это сделает ещё? Кристина Кулешова, депутат Воронежской областной думы: - Я очень рада, что акция получилась такой масштабной. Но более всего меня радует, что такое большое количество людей приняло участие в акции «Седьмой лепесток». Потому что именно такие идеи объединяют совершенно разных людей и побуждают их делать добрые, хорошие дела.