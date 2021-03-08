«Ведьмак 3: Дикая охота»: достоинств больше чем недостатков

Аргументы Недели → Общество 13+

8 марта 2021, 20:10 Анастасия Иванова

Фото: личный архив

Игра «Ведьмак 3: Дикая охота» вышла ещё в 2015 году, но она по-прежнему на пике популярности. Почему же данное RPG можно считать эталонным?

В игре «Ведьмак 3: Дикая охота» необходимо выделить сюжет: он неординарен и интересен, и, что самое главное, не утомляет, а затягивает игрока. Основным инструментом для этого служит множество вариантов развития событий. Помимо основной сюжетной ветки, можно выполнять дополнительные не менее занятные задания. Сам сюжет игры не точь в точь по книгам Анджея Сапковского, но книжное повествование взято за основу. По субъективному мнению, отклонение от книжной версии можно считать плюсом, потому что не наблюдается одно и то же. Сюжет не надоедает за счет некой своей уникальности. В классических RPG (жанр компьютерных игр, основанный на элементах игрового процесса традиционных настольных ролевых игр) главный персонаж обычно настоящий герой, который всех спасает и, в общем, «весь из себя такой молодец». В данной же игре Геральд - главный персонаж - изгой. Он ведьмак (особая категория наёмников, специализирующаяся на истреблении всевозможных монстров и чудовищ), а в этом мире их боятся и не доверяют им.

В «Ведьмаке» небанальный мир. Обычно в подобных играх берут за основу европейскую культуру или азиатскую, здесь же славянский фольклор, а точнее польские мотивы.

«Ведьмак 3» - игра с «серой» моралью, то есть, нет разделения на «чёрное» и «белое». В выборах и поведении персонажей нет однозначности. Не смотря на атмосферу фэнтези, реалии вымышленного мира приближены к настоящим. Нет чего-то идеального.

Колоритные герои - еще одно преимущество игры. Каждый герой по-своему уникален, со своим характером, предысторией, настроением. Персонажи, даже второстепенные, запоминаются, так как качественно прописаны.

Музыкальное сопровождение тоже заслуживает особого места. Каждая песня запоминается и даже заставляет растрогаться, мелодии гармонично дополняют происходящее в процессе игры.

Графика игры, не смотря на то, что сейчас рисовка игр стала на порядок лучше, всё ещё радует глаз. Проработанные текстуры, пейзажи, детали - картинка очень приятная, живая.

«Ведьмак 3: Дикая охота» - это та игра, которая не надоест. Её можно перепроходить очень много раз, и вы всё равно получите удовольствие. Получаемые эмоции от первого прохождения сохраняются и на все последующие.

Как и все игры «Ведьмак» не супер-идеален. Да, игру можно назвать «эталонной», но неидеальна она больше по техническим критериям. Однако эти недостатки незначительны и их легко не заметить.