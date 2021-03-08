Милонову едва хватает на жизнь депутатской зарплаты
8 марта 2021, 19:27
Депутаты Государственной думы получают справедливую зарплату,при этом очень сложно распределить ее на содержание семьи, рабочие задачи и зарплаты помощников, заявил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.
"Все считают доходы, но никто не говорит о тратах. Если ты поделишь эту сумму на расходы по содержанию миллионных работников, на перелеты (я просто живу на два города), на рекламу, избирательную кампанию, билборды и иные процедуры, то поймешь, что ты получаешь не больше менеджера среднего звена в какой-нибудь крупной корпорации", - считает Милонов.
Также он подчеркнул, что огромные расходы на избирательные кампании зачастую не окупаются, поскольку никто не может предсказать исход голосования. В заключение Милонов уточнил, что никто из депутатов Госдумы не получает более 300 тысяч рублей ежемесячно.
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