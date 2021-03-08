В Москве прививку от коронавируса сделали более 700 тысяч человек

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8 марта 2021, 14:39

Фото: Pixabay

Заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что в столице свыше 700 тыс. человек вакцинированы от COVID-19.

По словам Раковой, ежедневно прививаются от 10 до 15 тыс. человек в зависимости от дня недели.

Вице-мэр рассказала, что иммунитет к коронавирусу сформирован приблизительно у 43% жителей столицы. За время пандемии более 1 млн москвичей официально переболели ковидом и находятся в соответствующем реестре.

Анастасия Ракова ответила по поводу возможной третьей волны коронавируса. Она отметила, что подъем заболеваемости возможен, но не будет таким же, как в первую и вторую волну. Вице-мэр заверила, что власти Москвы готовы к любому сценарию развития событий.