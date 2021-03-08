Алексей Филатов: люди А. Ликвидация Аслана Масхадова к 8 марта

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8 марта 2021, 13:27 Источник: echo.msk

Масхадов, фото: cоцсети

16 лет прошло с того важного «водораздела», когда стало понятно, что победа в борьбе с террористами на Северном Кавказе будет за федеральными силами.

Тогда же и бандитам стало понятно, что даже несмотря на иностранную поддержку им не совладать с российскими спецслужбами. 8 марта 2005 года в ходе спецоперации, проведенной сотрудниками группы «А» и других подразделений Центра специального назначения ФСБ в селе Толстой-Юрт был ликвидирован лидер террористов, президент Чеченской Республики Ичкерия Аслан Масхадов. На его совести было множество терактов и невинных жизней.

Аслан Масханов был не рядовым бандитом. За его плечами отличные военное образование и подготовка. В советское время он окончил Тбилисское высшее артиллерийское командное училище и Ленинградскую Военно-артиллерийскую академию им. М. И. Калинина, служил в Венгрии и Прибалтике, имел советские награды. Уволился из российских вооруженных сил в 1992 году в звании полковника. Военное дело он знал не понаслышке. Он был одним из тех, кто планировал и руководил операциями боевиков во время первой и второй чеченских кампаний. А ещё Масхадов участвовал в подготовке террористических актов в Буденновске, Кизляре, был причастен к покушению на генерала Анатолия Романова, стоял за решением провести теракт в Москве в театральном центре на Дубровке осенью 2002 года, принимал участие в планировании акции по захвату школы в Беслане в 2004 году. И это только громкие теракты, к которым он был причастен.

Его ликвидация была принципиальна в деле борьбы с терроризмом в нашей стране. Это имело значение с точки зрения организационной – бандиты должны были лишиться опытного военачальника. Это было важно с психологической точки зрения – террористы должны были остаться без яркого лидера. Много лет уничтожить Масхадова не удавалось: он умело скрывал свое местоположение, уходил от преследований и запускал дезинформацию. Но, согласно русской поговорке, «сколько веревочке ни виться, а конец будет»…

Будучи зажатым в тиски, Аслан Масхадов искал выхода во внешний мир. Из головореза и организатора терактов он пытался превратиться в политика, с которым готовы говорить министры иностранных дел. Нзадолго до своей смерти Аслан Масхадов дал большое телеинтервью иностранным СМИ, в котором открыто говорил о предстоящих переговорах с российской стороной. Они, якобы, должны были пройти под эгидой ОБСЕ. Инициаторами, по словам Масхадова, выступали министерства иностранных дел Швейцарии и Германии, а посредником де обещал стать президент Польши Александр Квасьневский. По сути, Масхадов пытался выторговать вторые Хасавюртовские соглашения августа 1996 года. Но он не учел того, что и Россия уже стала другой, и критическая масса его преступлений никак не позволяла ему стать участником каких-либо политических договоренностей.

Но этого он ещё не осознал и пытался «играть»: одновременно вел переговоры с Европой и… готовил теракт в Чечне.

Как рассказывал тогда официальный представитель Регионального оперативного штаба (РОШ) по управлению контртеррористической операцией на Северном Кавказе генерал-майор Илья Шабалкин, бандиты намеревались действовать по аналогии с 9 мая 2004 года, когда погибли президент Чеченской республики Ахмад Кадыров и председатель Госсовета Хусейн Исаев, или по сценарию 1 сентября 2004 года, когда удалось захватить школу в Беслане. Боевики хотели вызвать массовую панику и устрашение среди гражданского населения. Им был нужен повышенный резонанс и дестабилизация обстановки на всем Северном Кавказе. Это, с точки зрения Масхадова, было бы «козырем» в переговорах с Россией под эгидой ОБСЕ.

Раскрыть план бандглаварей удалось в ходе проведения спецоперации в Веденском и Ножай-Юртовском районе, где спецназом ФСБ, в том числе «Альфой», были выставлены засады и задержаны двое бандитов из формирований Шамиля Басаева и один — из группировки Аслана Масхадова. Они дали показания и сообщили, что 8 марта от 10:00 до 11:00 в Толстой-Юрте, являющемся центром стабильного Грозненского района республики, планируется нападение на здание администрации.

Масхадов в подземном «бункере» под домом одного из дальних родственников в селении Толстой-Юрт. Здесь он обосновался с ноября 2004 года. Масхадов провел в Толстом-Юрте почти четыре месяца. В замкнутом пространстве почти все время. Сначала — в старом саманном доме, а с конца декабря он с охранниками спустились в подвал.

Из материалов уголовного дела № 20⁄849 — из показаний одного из свидетелей: «…Из подвала они поднимались наверх только для совершения намаза, на рассвете и вечером… У Аслана Масхадова, Вахида Мурдашева и Висхана Хаджимуратова с собой было три компьютера, открывающихся как книжка, также у них было две видеокамеры. Масхадов практически целый день проводил за компьютером. На камеры они иногда снимали себя…. Примерно в начале февраля 2005 года… в дом пришел мужчина, на вид около 40 лет, с короткой бородкой, одет по-граждански… При разговоре с Масхадовым называли этого мужчину Абдул-Халим». Это был Абдул-Халим Садулаев — преемник Масхадова, соорганизатор теракта в Назрани в 2004 году.

Вычислить местоположение Масхадова удалось благодаря техническим средствам – лидер бандитов начал часто использовать мобильную связь. К этому моменту Масхадов несколько утратил бдительность и стал активно пользоваться мобильным телефоном, хотя все предыдущие годы войны мобильный, с помощью которого убили президента Дудаева, был для него запретной вещью. Он менял sim-карты, но на тот момент технологии уже позволяли вычислять положение абонента по IMEI-коду аппарата мобильной связи. Ждать совершения запланированного на 8 марта теракта в ФСБ не стали.

8 марта, после 8 утра во двор дома №2 по улице Суворова пришел спецназ ФСБ: «Выходить с поднятыми руками по одному!». Хозяина дома Мусу Юсупова спросили, есть ли в доме подвалы. Он показал подвальное помещение, которое находится под новым домом. Затем во время обыска обнаружили вход в подвал, в котором находились Масхадов, Мурдашев и Хаджимуратов.

В ответ на предложение сдаться боевики ответили категорическим отказом. Оперативно-боевые группы ЦСН обезвредили бандитов.

…В момент подрыва входа в подвал, как следует из материалов уголовного дела, Масхадов находился первым к этому входу и принял на себя взрывную волну. Оттого и погиб сразу. Его охранники остались живы только потому, что погиб Масхадов. Фамилии офицеров группы «А», участвовавших в данной операции, называть нельзя – многие из них до сих пор несут боевую вахту.

После ликвидации Масхадова российские спецслужбы провели ряд успешных операций по ликвидации наиболее одиозных командиров боевиков.

Террориста Шамиля Басаева уничтожили в Ингушетии 10 июля 2006 года.

26 ноября 2006 года в дагестанском Хасавюрте был ликвидирован лидер иностранных наемников в Чечне Абу Хафс-аль-Урдани. Он был одним из финансистов боевиков в Чечне и сопредельных регионах.

4 апреля 2007 года в окрестностях села Агиш-батой Веденского района Чечни ликвидировали лидера боевиков Сулеймана Ильмурзаева, причастного к убийству президента Чечни Ахмата Кадырова.

18 сентября 2007 года в результате контртеррористической операции в чеченском селении Новый Сулак был ликвидирован «амир Раббани» – Раппани Халилов.

После уничтожения Масхадова и его последователей, террористическая активность на Северном Кавказе значительно снизилась. И роль сцецназа ЦСН ФСБ в этом переоценить сложно.

Алексей Филатов, президент Союза «Офицеры Группы «Альфа»»