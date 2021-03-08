Челябинский повар в костюме самурая покорил TikTok

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8 марта 2021, 10:10 Анна Семенова Источник: https://polit74.ru/

Никто не знает, как выглядит этот повар-самурай. Фото: скриншот с видео Toshayo в TikTok

Никто не знает его имени и не видел лица

Рейтинг россиян, которые стремительно «выстрелили» в популярной сети, составили в «РИА НОВОСТИ». Одним из самых перспективных был назван и челябинец. Повар в костюме самурая записывает свои кулинарные ролики под псевдонимом Toshayo. Свое настоящее имя и лицо тиктокер никому не показывает.

Еще одна фишка повара – его поддерживает на кухне забавная резиновая курица в японской шляпе. А еще парень веселит публику, используя нестандартные предметы, к примеру, японскую саблю катана.

Как сообщает сайт Полит 74, карьеру блогера мужчина начал прошлым летом, а сегодня у него уже более 1,5 миллионов подписчиков. Найти у него можно рецепты на каждый день, например, тиктокер показывает, как испечь штрудель или сделать бюджетную запеканку.

Кстати, Toshayo не единственный успешный челябинец в TikTok. В сервисе коротких видео популярностью пользуется еще один аноним под ником Целомудренный Данон. Подписчиков у него более 600 тысяч. Этот парень порадует вас танцами в разных местах Челябинска.

А в феврале внимание к себе привлек челябинский кузнец Иван Высочанский, который снял видео о рабочем классе. Мужчина посетовал на то, что работяг, на которых держится вся Россия, приравнивают к нищебродам. За свой ролик Высочанский собрал сотни тысяч лайков.