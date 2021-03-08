Жена арестованного челябинского вице-мэра попросила писать ему письма

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8 марта 2021, 06:55 Анна Семенова

Послание появилось на странице чиновника в соцсетях. Фото: Олег Каргаполов

Послание женщина оставила на странице Олега Извекова в соцсетях

Вице-мэр Челябинска Олег Извеков был задержан силовиками 18 февраля. Подозрения у следствия серьезные: они считают, что чиновник замешан в коррупционной схеме закупки оборудования для борьбы с коронавирусом. Уже на следующий день, 19 февраля суд отправил Извекова в СИЗО на два месяца, до 17 апреля.

Челябинская общественность долго обсуждала громкий арест, те, кто давно знаком с чиновником, не верят в его виновность и активно следят за его дальнейшей судьбой.

И вот вчера, 7 марта, на странице Извекова в социальной сети вдруг появилось свежее сообщение. Его написала супруга арестанта Ольга.

В посте говорится о том, что «Олег находится в полной изоляции». Ему запрещены любые контакты, даже с близкими родственниками. Не сделали исключение и в день рождения Извекова (он у него 18 марта), в коротком телефонном звонке было отказано. Жена арестанта сообщает о том, что единственная возможность поздравить именинника – это письма. Она просит всех неравнодушных прислать весточку или открытку. Адрес такой: Челябинск, Коммуны, 70, а/я 12986.