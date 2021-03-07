Умерла известная правозащитница Хеда Саратова

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7 марта 2021, 22:59 Источник: РИА Новости

свеча, фото: pixabay.com

Глава Совета по правам человека (СПЧ) в Чечне Тимур Алиев сообщил, что член СПЧ, известная правозащитница Хеда Саратова скончалась в результате болезни. Об этом стало известно в воскресенье, 7 марта.

«Хеда Саратова умерла от болезни, это большая утрата для нас, для всего правозащитного движения», - высказал он.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что смерть Саратовой стала большой потерей для жителей республики. Политик отметил, что за свою честность, отзывчивость и высокие профессиональные качеств правозащитница пользовалась большим уважением в обществе. Он добавил, что Саратова была из тех, кто открыто говорил о нарушениях прав человека, руководствуясь при этом принципами справедливости и гуманности.

Хеда Саратова родилась в 1965 году. Последние годы занималась проблемой возвращения женщин и детей, насильно вывезенных мужьями в зону боевых действий в Сирии и Ираке, помогала родственникам в их поиске.