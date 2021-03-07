ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

Российским студентам назвали условие проведения экзаменов в онлайн-формате

, 16:37

Российским студентам назвали условие проведения экзаменов в онлайн-формате
книги, фото: pixabay.com

В следующем учебном году российские ВУЗы смогут проводить экзамены в режиме онлайн с использованием биометрических данных студентов. Соответствующий документ подписал в воскресенье, 7 марта, премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Для проведения экзаменов в 2021—2022 году студенты должны будут зарегистрироваться в ЕБС (Единой биометрической системе). Перед началом экзамена нужно будет произнести перед камерой случайную числовую последовательность», - пояснили в правительстве.

При этом сведения будут переданы по защищенным каналам, а когда личность студента будет подтверждена, его допустят к экзамену. Отмечается, что такой формат позволит учащимся из отдаленных населенных пунктов не приезжать в ВУЗ, а сдать все экзамены дистанционно.

Окончательное решение об использовании такой системы в университете будет принимать руководство. Также необходимо согласие студента на передачу данных.

БА

В мире

В МИД Китая заявили, что США постоянно «нагло вмешиваются» во внутренние дела других стран

В МИД Китая заявили, что США постоянно «нагло вмешиваются» во внутренние дела других стран

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил в воскресенье, 7 марта, что США в течение длительного времени под предлогом защиты прав человека "нагло вмешиваются" во внутренние дела других стран.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью