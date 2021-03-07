Российским студентам назвали условие проведения экзаменов в онлайн-формате

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7 марта 2021, 16:37

книги, фото: pixabay.com

В следующем учебном году российские ВУЗы смогут проводить экзамены в режиме онлайн с использованием биометрических данных студентов. Соответствующий документ подписал в воскресенье, 7 марта, премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Для проведения экзаменов в 2021—2022 году студенты должны будут зарегистрироваться в ЕБС (Единой биометрической системе). Перед началом экзамена нужно будет произнести перед камерой случайную числовую последовательность», - пояснили в правительстве.

При этом сведения будут переданы по защищенным каналам, а когда личность студента будет подтверждена, его допустят к экзамену. Отмечается, что такой формат позволит учащимся из отдаленных населенных пунктов не приезжать в ВУЗ, а сдать все экзамены дистанционно.

Окончательное решение об использовании такой системы в университете будет принимать руководство. Также необходимо согласие студента на передачу данных.