Девочка скончалсь в клинике в Москве после падении на нее шкафа в больнице во Владимирской области

Годовалая девочка умерла в московском НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, получившая тяжелые травмы головы в результате падения на неё шкафа в городской клинической больнице (ГКБ) Кольчугино во Владимирской области.
Источник в правоохранительных органах сообщил, что у малышки возраста один год и восемь месяцев был диагноз "закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы костей свода и основания черепа, ушиб головного мозга тяжелой степени, субарахноидальное кровоизлияние, отек головного мозга, мозговая кома-3, судорожный синдром". Со слов матери, утром 2 марта в больнице в Кольчугино на девочку упал шкаф. Ребенку провели операцию и нарядом санавиации доставили в Москву.
Столичные медики направили телефонограмму в полицию. Вечером 5 марта девочка умерла в московской больнице.
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