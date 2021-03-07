В Москве умер бывший генпрокурор СССР Александр Сухарев

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7 марта 2021, 12:34 Источник: Свободная пресса

Александр Сухарева, фото с сайта СКР

Умер бывший генеральный прокурор СССР Александр Сухарев. В Следственном комитете РФ сообщили, что почетный работник прокуратуры Российской Федерации, участник Великой Отечественной войны, заслуженный юрист РСФСР, член Общественного совета при СК России Александр Яковлевич Сухарев ушел из жизни в возрасте 97 лет в Москве.

Председатель СКР Александр Бастрыкин выразил искренние соболезнования родным и близким Александра Сухарева.

Александр Яковлевич Сухарев родился 11 октября 1923 года в деревне Малая Трещевка, (Воронежская губерния). Был генпрокурором СССР с 26 мая 1988-го по 15 октября 1990 года.

Советник Генпрокурора Российской Федерации. Член коллегии Генеральной Прокуратуры Российской Федерации. Почётный работник прокуратуры России. Закончил войну в звании капитана, награждён четырьмя боевыми орденами.

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР (1984). Был членом Общественного совета при СК РФ. Кроме того, принимал участие в работе над проектом Уголовно-процессуального кодекса РФ и других основополагающих актов в области борьбы с преступностью и защиты прав россиян.

Указом Президента РФ Дмитрия Медведева за высокие заслуги в укреплении законности и правопорядка советнику Генерального прокурора РФ Александру Сухареву 30 апреля 2010 года был присвоен наивысший классный чин в органах прокуратуры — Действительный государственный советник юстиции Российской Федерации.

В июне 2011 года выпустил книгу мемуаров "По зову правды", - сообщает "Свободная пресса".