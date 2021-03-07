Дело бывшего помощника полпреда в УрФО Воробьева о госизмене дошло до суда

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7 марта 2021, 11:41 Источник: ТАСС

АГН Москва, globallookpress.com

Московский городской суд приступил к рассмотрению по существу дела в отношении бывшего помощника полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Александра Воробьева, обвиняемого по ст. 275 УК РФ (госизмена).

Заседания проходят в закрытом режиме, так как в деле присутствуют материалы под грифом "совершенно секретно".

Следствие установило, что Воробьев мог передавать за границу сведения, составляющие гостайну, либо совершить иные действия, направленные против безопасности России, в пользу иностранного государства, организации или их представителей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 500 тысяч рублей. Вину Александр Воробьев не признает.