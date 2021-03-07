«Я кричала и молила меня отпустить»

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7 марта 2021, 11:12

Фото: cоцсети

Экс-супруга члена Общественной палаты РФ рассказывает ужасные подробности семейной жизни. Чемпион мира по боксу вопреки решению суда не позволяет своей бывшей жене видеться с детьми.

Разгорается громкий скандал, связанный с именем чемпиона мира и Европы по боксу и тайскому боксу, заслуженного мастера спорта по тайскому боксу и члена Общественной палаты РФ Григория Дрозда. Бывшая жена спортсмена – Юлия утверждает, что экс-супруг избивал ее и издевался. Воспоминаниями о кошмарной семейной жизни женщина поделилась с журналистом журнала «Сноб». Интервью на сайте «Сноба» доступно только подписчикам. Информационное агентство «Блокнот.RU» пересказало эту историю для всего Рунета.

Причиной разрыва с мужем, по словам Юлии, стала его неразборчивость в сексуальных связях и склонность к насилию. В ответ же Григорий забрал двоих детей и не позволяет матери с ними встречаться.

Юлия влюбилась в Григория с первого взгляда. Это случилось в 2004-м году, когда она работала в казино, добираясь под утро в свою съемную квартирку далеко за МКАДом. Дрозд в то время был начинающим спортсменом, жил в обычной общаге. Молодые люди начали встречаться, через год приняли решение жить вместе. А еще через пару лет пошли в ЗАГС.

«Мне кажется, что его сердце покорила моя преданность, я без остатка растворилась в нём. Я боготворила его», - признается сегодня женщина.

Судя по всему, так оно и было. Дрозд был убежден, что его супруга должна сидеть дома и обеспечивать быт будущему чемпиону. Юлия без разговоров уволилась и посвятила себя любимому. Вскоре врачи обрадовали семейную пару: у вас будет ребенок. Казалось бы, ничто не могло омрачить счастье… Могло! Григорий потерял интерес к жене. Он все чаще где-то пропадал, вел себя отстраненно и равнодушно.

«Тогда только появлялись социальные сети, и однажды я увидела на компьютере мужа сообщение в Facebook от девушки, которая благодарила его за незабываемую ночь. Оказалось, что таких переписок у моего мужа предостаточно», - на глазах у Юлии появляются слезы. По ее словам, во время очередного визита в женскую консультацию выяснилось, что будущая мать – носительница сразу нескольких неприятных заболеваний. Передать ей их мог только супруг. А тот все твердил, что любит только ее, что все наладиться и будет хорошо, что… Словом, Юля поверила и простила. На свет появился сын. Муж строил достаточно успешную спортивную карьеру. А тут и вторая беременность не заставила себя ждать. Женщина была счастлива. Правда, недолго.

«Я видела, что он продолжает гулять. Кажется, что чем успешнее он становился, тем меньше ограничивал себя в загулах», — вздыхает Юлия. К тому же, по словам женщины, свекровь была прекрасно осведомлена об образе жизни сына. Но не пыталась вразумить наследника, она пыталась вразумить Юлию: дескать, такого успешного мужа надо ценить. Ну, гуляет, так что ж?! Зато семью не бросает в отличии от собственного папаши. А потому надо терпеть, ибо такова уж женская доля.

Юля терпела. Но однажды, не поверив любимому, что тот отправляется на переговоры, выследила его и застала в постели с другой. Разразился скандал…

«Он же, боясь того, что наши выяснения отношений кто-то увидит, силой затащил меня в машину и успокоил пощечинами. К нам подъехала полиция, но когда они поняли, что в машине Григорий Дрозд, чемпион мира по боксу, — решили закрыть глаза на «семейный конфликт» и уехали», — возмущается женщина.

Надо было решать – как жить дальше. Уйти от мужа с двумя малютками на руках Юлия не могла. Она решила для начала получить некоторую финансовую независимость от неверного супруга и открыла интернет-комиссионку. В виртуальном магазине продавались брендовые вещи и товары класса люкс. Бриллианты на продажу однажды предложила некая Ирина Алексеева.

«Я подружилась с ней, начала доверять. Однажды мы говорили по душам, и я призналась Ире в том, что хочу уйти от мужа. Она поддержала меня и сказала, что такое отношение терпеть нельзя», — рассказывает женщина. Вспоминает, как весной 2017-го сняла квартиру, перевезла туда детей, твердо решив порвать с мужем-изменником. Адрес своего убежища назвала только подруге Ирине...

«Каково было моё удивление, когда Григорий приехал по адресу и избил меня, доходчиво объяснив, чем всё это для меня может закончиться. Тогда я не могла понять, как он в тот же день разыскал меня. Муж и раньше поднимал на меня руку, бил профессионально и никогда не оставлял следов, а после слов, сказанных мне Григорием, стало ясно, что идти в полицию бесполезно», - Юлия словно снова переживает тот кошмар. Ей было очень плохо тогда. Больно и страшно. А осознание предательства подруги усугубляло депрессивное состояние.

Дрозд же настаивал на сохранении семьи, просил вернуться, что-то обещал. И даже предложил время на раздумье. А чтобы от дум ничто не отвлекало, предложил забрать детей на недельку к себе. Дескать, отдохни, соберись с мыслями, прими правильное решение, а детей я верну, если, конечно, все будет у нас хорошо. Подвоха тогда Юля не почувствовала.

«Через семь дней Григорий заявил, что детей оставит ещё на неделю, потом ещё и ещё… Я была против, но он меня не слушал и снова начал угрожать. Связаться с детьми я не имела возможности, так как у них забрали телефоны»,- плачет Юлия.

Женщина растерялась. Что делать? Куда идти и просить о помощи? В полицию обращаться бесполезно: во-первых, они не разведены, а во-вторых… Юля помнила реакцию стражей порядка на чемпиона Григория Дрозда…Но мать очень боялась, что детей настроят против нее.

«Очень важно отметить, что Григорий Дрозд на тот момент уже вёл совместный быт с той самой «подругой семьи» — Ириной Алексеевой, которая, как «добрая фея», «очень переживала» и твердила моим детям: «Вашей мамы нет рядом, видимо, у неё другая, более важная жизнь», - рассказывает Юлия.

В конце концов, опасения несчастной матери оправдались. Однажды Григорий согласился на встречу Юлии с детьми. А во время этого свидания спросил детей – с кем они хотят остаться. Сын выбрал отца, дочь попросила время на раздумья. Юлия осознала, как мастерски провел ее муж-чемпион этот запрещенный прием.

«Земля ушла из-под моих ног. Я вышла на улицу, села в машину, выехала на МКАД и ехала два круга, плача навзрыд от того, что детей словно подменили, они смотрели на меня какими-то другими глазами», - держится из последних сил Юлия.

Она в шоке еще и от того, что ее дети живут бок о бок с Алексеевой. И дело вовсе не в том, что бывшая подруга – предательница и разлучница. Точнее, не столько в этом.

По словам Юлии, Ирина – никто иной, как бывшая жена сына экс-депутата Госсовета Чувашии Эдуарда Алексеева. Она была осуждена за хищение более 206 млн рублей со счетов ООО НПП ЭКРА, бухгалтером которого являлась. Приговор ей был вынесен весьма гуманный, несмотря на то, что Алексеева не возместила ущерб — пять лет колонии с отсрочкой исполнения наказания на 14 лет, в связи с наличием маленького ребенка.

Свое право видеться с собственными детьми Юлия отстояла в суде. Однако за 4 года, что живет отдельно от малышей, она видела их не более 10 раз. «В этом году Григорий подал на алименты. Я не против, я могу их платить, но почему мне не дают увидеть моих детей?» — недоумевает женщина.

Между тем, Дрозд и Алексеева расписались. «Теперь они ведут Instagram по всем канонам, создавая образ идеальной семьи. Даже благотворительный фонд имени Григория Дрозда учредили, в котором предприимчивая Ирина (Алексеева) Дрозд является директором, и никакие тюремные сроки ей не помеха», — разводит руками Юлия.

К слову, этот самый фонд Григорий основал после одного, знаменательного для него события: школу в маленьком городке Прокопьевске, где когда-то учился спортсмен, назвали в его честь. Сам Дрозд так объясняет свое решение в социальных сетях: «Я посчитал своим долгом, своей ответственностью, помогать родной школе и ее ученикам. Моя мама и я и ранее делали это в частном порядке, но теперь есть команда единомышленников, появился план действий, так что проект обрел официальные формы».

Все разговоры про долг и ответственность Юлия считает откровенным враньем. По мнению женщины, рано или поздно лицемерие чемпиона и общественного деятеля выплывет наружу. Ведь нет предела жестокости этого человека. Юлия вспоминает, как однажды бывший муж ворвался в ее квартиру: «Григорий прямо с порога вцепился мне в волосы и потащил по квартире. Я кричала и молила меня отпустить, но было ощущение, что он меня не слышит или не хочет слышать. Так он дотащил меня до кровати, швырнул, разорвал нижнее бельё, в котором я спала, и начал снимать на телефон. Я кричала. Пыталась убежать. Тщетно…»

В этот момент, как рассказывает Юля, у нее не было никаких сомнений в том, что Дрозд находится под воздействием каких-то веществ. У него были безумные глаза… По ее словам, Григорий держал ее за ноги за окном на высоте 11-го этажа.

А потом она, дескать, сумела, извернувшись, выхватить у него бумажник и швырнуть вниз. Думала, что бывший муж спустится за своим имуществом, а она успеет позвать кого-нибудь на помощь. Но спортсмен позвонил кому-то и попросил приехать. Во время этого разговора Юля кричала, моля неизвестного собеседника Дрозда о помощи… А потом выяснилось, что человек на том конце провода – бывшая подруга их семьи – Екатерина, которая, по убеждению Юлии – одна из многочисленных любовниц Григория.

Катя выполнила просьбу бой-френда: приехала, подняла бумажник и отзвонилась Дрозду. «Стало отчётливо понятно, что спал он, судя по всему, вообще со всеми, кого я знаю», - говорит Юля. И добавляет, что глумился в тот день над ней бывший муж несколько часов: «Он схватил нож и поднёс его к моей шее. На тот момент у меня уже не осталось не сил, ни слёз, и я сказала ему: «Режь, мне больше нечего бояться».

Интересно, ответит ли на эти обвинения Григорий Дрозд?!