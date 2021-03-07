Путин подписал перечень поручений по защите детей, поддержки семей с детьми и полномочий органов опеки

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7 марта 2021, 08:13 Источник: Сайт Кремля

В. Путин, Фото с сайте Кремля

Владимир Путин утвердил перечень поручений по защите детей, поддержки семей с детьми и полномочий органов опеки. Поручения глава государства дал правительству РФ по итогам заседания Совета при Президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, состоявшегося 30 ноября 2020 года.

Правительству поручено к 1 июля:

рассмотреть вопрос об определении федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты семьи и детей, опеки и попечительства, по разработке мер социальной поддержки семей с детьми, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по профилактике семейного неблагополучия.

Правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ также к 1 июля рассмотреть вопрос о совершенствовании деятельности органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних детей и обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих уточнение полномочий органов опеки и попечительства.

Поручения опубликованы на сайте Кремля.