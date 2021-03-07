В Москве компания друзей закрыла бригаду медиков скорой в лифте и попыталась угнать их автомобиль
7 марта 2021, 07:19
В Москве компания подвыпивших друзей напала на медиков из бригады скорой помощи. Скорую вызвали для одного из друзей, который "сильно порезался". Медики приехали по вызову в многоквартирный дом.
После того, как фельдшеры вошли в лифт, и он закрылся, несколько человек из компании начали бить по дверям. В результате лифт с медиками застрял между этажами.
Тогда дебоширы на улице устроили конфликт с водителем медицинской машины, решив, что они сами отвезут друга в больницу. РЕН-ТВ опубликовал видео, как несколько человек открывают двери автомобиля скорой помощи и вытаскивают из него носилки. В один из мужчин набросился на водителя скорой.
По данным телеканала, участники нападения на медиков находились в состоянии алкогольного опьянения. Официального подтверждения этой информации пока нет.
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