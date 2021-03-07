Онкопациенты просят включить спецпитание после выписки в ОМС

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7 марта 2021, 04:47 Источник: Коммерсантъ

Фото: Global Look Press

У 40-80% пациентов с онкологией наблюдается нутритивная недостаточность. Нередко это приводит к летальному исходу. Общественники обратились к Минздраву с просьбой добавить нутритивную поддержку в ОМС – многие больные не в состоянии отдавать полторы тысячи в сутки за специальные смеси.

По словам столкнувшихся с этой проблемой, те, кто не может себе позволить нутритивную подержку, вынуждены пить крепкий говяжий бульон через трубочку в носу, чего часто бывает недостаточно. Это особенно актуально для пациентов с удаленной гортанью или желудком. К тому же, после химиотерапии нет сил элементарно поднять ложку.

Пока человек находится в больнице, его обеспечивают специализированным питанием в полном объеме. Но как только выписывают домой – это уже проблема больного. Не каждый сможет отдавать как минимум 20 тыс. в месяц, это практически вся пенсия по инвалидности. А ведь еще есть расходы на памперсы, лекарства, транспорт и зонды – тонкие трубки, через которые и поступает питание.

От 20% до 40% онкобольных погибают от последствий белково-энергетической недостаточности.

Петицию в Минздрав подписали уже десятки тысяч человек.