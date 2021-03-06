Доктор Комаровский назвал Украину слаборазвитой страной мира

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6 марта 2021, 22:48

Евгений Комаровский, инстаграм доктора

Врач и телеведущий Евгений Комаровский подверг критике уровень жизни на Украине. Свою точку зрения он озвучил в интервью Дмитрию Гордону. По мнению украинского врача, Незалежная не может считать себя развитой страной.

"Мы что, развитая страна? Мы были развитая страна, мы были. Мы в космос ракеты запускали, у нас атомное оружие было, у нас были лучшие силы", - заявил Комаровский.

Гордон попытался поспорить с Комаровским и позволил себе негативное высказывание по отношению к нему. Но Евгений Комаровский продолжил гнуть свою линию и сказал, что, по его мнению, Украина разрушила и потеряла все те блага, которые имела после выхода из Советского Союза.

"А Индия, которая атомное оружие имеет, которая ракеты в космос запускает, которая сама себя обеспечивает и программистами весь мир обеспечивает, которая 65% вакцин всего мира производит, Индия нас не устраивает. Мы же крутые, мы - Украина!" - возмутился доктор.