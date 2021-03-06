Девочка из Челябинской области стала гостьей Вячеслава Зайцева

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6 марта 2021, 20:26 Анна Семенова

После знакомства с Зайцевым Саша хочет научиться рисовать. Фото из архива семьи Приваловой.

Модельер пригласил юную красавицу на свой день рождения

Девятилетняя Саша Привалова из Сатки в 2021 году победила в конкурсе «Мини-мисс мира». Судил юных красавиц известный российский модельер Вячеслав Зайцев.

2 марта кутюрье отмечал свой 83-й день рождения. И в числе двухсот гостей оказалась южноуральская юная модель. На праздник Александра отправилась вместе со своей мамой Еленой.

По словам Елены Приваловой, в ресторане были звезды первой величины, среди которых Алла Пугачева и Максим Галкин. Вечер был интересным и ярким.

После близкого знакомства с модельером маленькая Александра попросила маму записать ее в художественную школу. Сейчас кроме учебы в школе и частых съемок-показов девочка занимается гимнастикой и танцами.