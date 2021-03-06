Доктор Мясников обнаружил у себя опоясывающий лишай
6 марта 2021, 18:15
Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что уже неделю страдает от коварного заболевания Herpes zoster или "опоясывающий лишай". "Всех учу: после 60 необходима ревакцинация от Герпеса зостер!"
У доктора появилась сыпь на коже, боли в правой лопатке по ночам. Мясников объяснил, что вирус вызывает у детей ветряную оспу. А потом вирус остается в организме на всю оставшуюся жизнь. С ослаблением иммунитета вирус"просыпается" и вызывает "опоясывающий лишай" - боли по ходу нервов, зудящие пузырьки-высыпания.
Александр Мясников знает, что его вылечит, улетает в Мурманск: "снегоходы и морская рыбалка! Обязательно купание в незамёрзшем Белом море! Боль - ерунда, вот в баню, правда, не пойду".
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