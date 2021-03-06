Психология российского султанизма

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6 марта 2021, 17:33

Фото: Pixabay Изображение носит иллюстративный характер.

Узнал из российских СМИ, что Иван Сухов, 34-летний житель города Александров Владимирской области, завел себе гарем. У него три жены: официальная и еще две, так сказать, "по общему согласию". Все они живут вместе, в трехкомнатной квартире, и сообща воспитывают девятерых детей. Глава семейства каждый вечер выбирает жену, которая проведет с ним ночь. Если какая-то из женщин "провинилась", ее ждет запрет на секс в течение месяца.

Сейчас у Ивана Сухова три спутницы жизни: Наталья (11 лет в официальном браке), Анна (вторая жена) и Мадина (третья жена, самая молодая). Мадина заменила предыдущую третью жену Юлю, которая недавно сбежала из суховского гарема с тремя детьми и теперь утверждает, что там царит домострой, а дети подвергаются жестокому обращению. Но, как видите, свято место пусто не бывает.

Время покажет и раскроет феномен этого многоженца Сухова ( см. СМИ) - этого замаскированного под ислам грешника ...все течет...все меняется.

Извращение ислама, то есть транс-ислам расцветает...Советую почитать мои научные статьи на этот счёт.

С мужиком все понятно. Но женщин суховского гарема нужно исследовать учёным-психологам и социологам. Эти российские семейные извращения - проблема! Истоки этой проблемы в разрушении и деградации института семьи, которые усугубляют не только экономика и алкоголизация, но и гендерные извращения. Вот тут и приходят на помощь эти султаны со своими забавами, которые являются лишь частью этих извращений.

Доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук Рамиль Гарифуллин