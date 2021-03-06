Песков прокомментировал сообщения о возможном повышении пенсионного возраста: «Нет»

Аргументы Недели → Общество 13+

6 марта 2021, 15:51

Дмитрий Песков, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Пенсионный возраст после выборов в Государственную думу повышать не планируется.

Вопрос о возможном повышении пенсионного возраста не стоит на повестке дня.

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин ранее заявил, что после выборов может быть поднят вопрос о повышении пенсионного возраста.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможном изменении возраста выхода на заслуженный отдых, сказал: "Нет. Это ошибочное заявление", - передает "Интерфакс".

Рашкин ранее заявил Ura.ru, что правительственная группа по анализу эффективности сделала вывод о том, что уже проведенной реформы недостаточно для покрытия дефицита Пенсионного фонда (ПФР) и будет готовить предложения о новом повышении.

О повышении пенсионного возраста в июне 2018 года объявил занимавший в то время пост премьер-министра Дмитрий Медведев. С 1 января 2019 года пенсионный возраст постепенно увеличивается, и в итоге составит 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.